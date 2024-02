C'è già l'app per Apple Vision Pro che riproduce i video YouTube: ecco Juno

Presentato in questi giorni, Apple Vision Pro è presentato come il primo spatial computer dell’azienda di Cupertino. È capace di combinare i contenuti digitali con lo spazio fisico intorno all’utente, integrando tecnologie avanzate in una forma elegante e compatta. Il visore con il logo della mela consente di navigare semplicemente utilizzando gli occhi, le mani e la voce, aprendo a nuove modalità di interazione e intrattenimento.

Per tanti, la piattaforma YouTube rappresenta un vero e proprio punto di riferimento: per l’intrattenimento ma anche per l’aggiornamento professionale. L’assenza di un’app ufficiale per visionOS, il sistema operativo che sovrintende il funzionamento di Apple Vision Pro, può essere una vera e propria delusione. Sebbene né Google né Apple intendano sviluppare app compatibili con il nuovo dispositivo, uno sviluppatore indipendente ha subito voluto colmare la mancanza. Così è nata Juno.

Juno: YouTube sbarca sui dispositivi Apple Vision Pro

Dal punto di vista tecnico, Juno – già scaricabile tramite App Store – è in grado di portare i video YouTube, in modo efficace ed elegante, sullo spatial computer progettato e realizzato dall’azienda di Tim Cook.

Le API YouTube permettono di recuperare metadati come anteprima e durata dei video, insieme con un ampio ventaglio di informazioni accessorie. Tuttavia, l’approccio richiede l’inserimento di una chiave univoca e soffre di alcuni limiti di utilizzo. Esistono API private utilizzabili per la riproduzione dei contenuti dei video: in questo caso, però, vi è il concreto rischio di contestazioni da parte di Google per via della possibile elusione degli annunci pubblicitari.

Juno risolve il problema le Embed API, fornite e supportate direttamente dall’azienda di Mountain View. Rappresentano la soluzione perché consentono la riproduzione video all’interno di un oggetto WebView senza imporre l’uso di chiavi e senza restrizioni in termini di utilizzo.

Facendo leva su queste ultime API, lo sviluppatore di Juno ha potuto realizzare un’interfaccia visionOS completamente nativa, interagire con il lettore video di YouTube tramite JavaScript, abilitare il rilevamento automatico del rapporto d’aspetto dei video per un ridimensionamento automatico della finestra. Il sistema, inoltre, assicura la visualizzazione degli annunci, mantenendo un rapporto positivo con YouTube.

Le principali caratteristiche del lettore YouTube per Apple Vision Pro

Juno assicura agli utenti possessori di un visore basato su visionOS un’esperienza di navigazione fluida e raffinata basata su visionOS. L’applicazione unisce l’eleganza dell’interfaccia nativa Apple con le funzionalità della piattaforma YouTube.

I comandi integrati consentono di regolare, sfondi, contrasti e pulsanti, le gesture danno modo di navigare facilmente tra i video, i controlli nativi permettono di personalizzare la riproduzione multimediale, accedere alle playlist, alle raccomandazioni, alla lista dei canali ai quali si è abbonati, ai commenti, alla selezione della qualità video.

L’app, che il suo sviluppatore ha deciso di lanciare sin dalla presentazione di Vision Pro da parte di Apple, offre una funzionalità Multiview per visualizzare e gestire video multipli.