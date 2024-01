Centinaia di licenziamenti in Google: personale sostituito dall'IA

Già lo scorso dicembre si mormorava rispetto a possibili tagli di posti di lavoro nel contesto della divisione Google’s ad sales division e, oggi, i licenziamenti sono arrivati.

Secondo quanto riportato da Business Insider, il colosso di Mountain View starebbe licenziando centinaia di dipendenti della sezione vendite. I tagli al personale, a quanto pare, interesserebbero in maniera specifica il Large Customer Sales(LCS).

Il rapporto che parla dei licenziamenti fa riferimento a riassegnazione delle mansioni e, soprattutto, alla sostituzione del personale con sistemi di Intelligenza Artificiale. Dopo quanto affermato nelle ore scorse dal FMI rispetto al rapporto tra IA e lavoro, questa preoccupante tendenza non sorprende più di tanto.

Ultimamente Google ha arricchito Google Ads, la sua sezione più redditizia, con tantissime funzionalità legate all’IA generativa. In questo senso, per esempio, possiamo citare un chatbot in linguaggio naturale che supporta le persone durante la selezione di prodotti pubblicitari. Un altra introduzione è un sistema che facilita enormemente la creazione di contenuti e risorse pubblicitarie (come immagini e testo).

Licenziamenti in Google: un trend sempre più preoccupante

Il sistema di annunci gestito da IA generativa di Google fa parte di un pacchetto chiamato Performance Max. Questo funziona analizzando annunci già realizzati, combinandoli tra loro e arricchendoli in modo automatico. Il tutto con un semplice clic e con la possibilità di ottenere un feedback istantaneo.

Sebbene tutto questo sia molto comodo, si tratta di compiti che, fino a pochi mesi fa, erano eseguiti da professionisti, con un processo alquanto strutturato. L’IA, di fatto, ha soppiantato i lavoratori umani, essendo meno costosa e molto più rapida.

Va poi considerato che, al di là di questo contesto specifico, Google sta attuando da tempo una serie di tagli consistenti al personale. Basti pensare a quanto accaduto la scorsa settimana, con tagli che hanno interessato anche l’Assistente Google. In precedenza, sono stati numerosi i licenziamenti nel contesto di Google News e in altri progetti come Waze e Waymo.

Stando a quanto riportato da Business Insider, la nota che ha annunciato i licenziamenti non fa chiaro riferimento all’IA. D’altro canto appare evidente come questo settore (e tanti altri) sono di fronte a un’ondata di tagli nel breve termine.