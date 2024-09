Cerchia e Cerca: la funzione AI in arrivo anche su altri dispositivi

C’è una funzione AI oggi disponibile unicamente sui Google Pixel e Samsung Galaxy di più recente generazione. Funziona in modo semplice, è intuitiva ed è molto affidabile. Si parla di Cerchia e Cerca, che a breve sarà disponibile anche su dispositivi Android di altri brand, come Xiaomi.

Cerchia e Cerca, come suggerisce il nome, permette agli utenti di cerchiare qualcosa che vedono sullo schermo, da un cappello ad un pianta, da un’auto ad un paio di scarpe, per effettuare una ricerca sul web e ottenere così maggiori informazioni in merito. Una sorta di Google Lens, dunque, ma ben più versatile. Questa funzione si basa sull’intelligenza artificiale e ha fatto il suo debutto su Pixel 8 e 8 Pro e sulla gamma Galaxy S24 di Samsung. Poi è stata resa disponibile anche per smartphone meno recenti, ma sempre e solo di Google e Samsung.

È il turno della gamma Xiaomi 14T

Questa esclusività però dovrebbe solo temporanea. L’azienda Tecno ha infatti rivelato che il suo prossimo smartphone pieghevole, il Phantom Fold 2, riceverà Circle to Search ad ottobre, quando Google espanderà la funzione a “più smartphone Android”. Si parla dunque al plurale, di conseguenza può prendere il via il “toto-smartphone”.

Con tempismo perfetto arriva l’indiscrezione lanciata da SpillSomeBeans, secondo cui i dispositivi della gamma Xiaomi 14T – proprio come quelli a marchio Samsung e Google – supporteranno Cerchia e Cerca in modo nativo.

Oltre a quella appena citata, nel materiale di marketing condiviso nel report si evidenza il pieno supporto di Google Gemini e si legge che lo Xiaomi 14T avrà dalla sua anche altre funzionalità AI sviluppate dal colosso cinese.

In ogni caso, la serie Xiaomi 14T è dietro l’angolo, con la presentazione fissata per giovedì 26 settembre. Confermata la collaborazione con Leica per il comparto fotografico, i dispositivi utilizzeranno il processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, uno dei più potenti chip per dispositivi mobili.