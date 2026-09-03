CERN passa da RHEL a Debian: una scelta Linux che pesa molto

Il CERN sta portando una parte delle proprie infrastrutture Linux verso Debian, interrompendo una lunga esperienza con le piattaforme derivate da Red Hat Enterprise Linux.

La decisione riguarda i computer industriali utilizzati per il controllo degli acceleratori e non significa l’abbandono generalizzato di RHEL da parte del laboratorio europeo. Il piano prevede il passaggio di oltre 2.200 computer industriali e sistemi embedded a Debian 13 entro la fine del 2026.

Perche il CERN sta passando a Debian

La storia del CERN con le distribuzioni Red Hat e lunga. Il laboratorio ha utilizzato per circa un decennio una variante derivata da RHEL, Scientific Linux, sviluppata anche con il contributo di istituzioni scientifiche e universitarie. Nel 2015 e arrivato il passaggio a CentOS, mantenendo una base tecnica vicina all’ambiente Red Hat. Gli ingegneri avevano valutato anche CentOS Stream come possibile evoluzione, ma la questione della compatibilita con l’hardware piu vecchio ha cambiato la direzione del progetto.

Il punto critico riguarda l’uso predefinito di x86-64-v2 durante la compilazione. Questa estensione dell’architettura x86-64 richiede caratteristiche hardware più recenti rispetto al livello x86-64 originale. Su computer industriali progettati per funzionare per molti anni, introdurre una soglia CPU più alta può rendere inutilizzabili sistemi che non presentano alcun problema dal punto di vista del sistema operativo e dell’hardware dedicato.

Per un laboratorio come il CERN, sostituire rapidamente queste macchine non e una soluzione banale. I computer di controllo sono collegati a sistemi industriali e apparati dell’acceleratore che devono mantenere configurazioni note e prevedibili. La possibilità di utilizzare Debian 13 su hardware piu datato permette quindi di estendere la vita utile delle piattaforme esistenti, evitando che un requisito della toolchain imponga una sostituzione anticipata.

La transizione non e comunque priva di difficolta. Il team del CERN segnala lacune negli strumenti standard Debian per la compilazione e pubblicazione automatizzata dei pacchetti e problemi con software che deve gestire contemporaneamente versioni multiple dello stesso pacchetto. Sono aspetti particolarmente importanti in un’infrastruttura industriale, dove riproducibilità, aggiornamenti controllati e gestione centralizzata del software hanno un ruolo essenziale.

Il passaggio riguarda 2.200 sistemi, non tutto CERN

Il progetto prevede che oltre 2.200 computer industriali e sistemi embedded utilizzati per il controllo degli acceleratori eseguano Debian 13 entro la fine del 2026. La distinzione rispetto alle altre infrastrutture del CERN e fondamentale: data center e sistemi dedicati alla ricerca sperimentale continuano a utilizzare RHEL e AlmaLinux. Non si tratta quindi di una migrazione completa dall’ambiente Red Hat.

La documentazione ufficiale del CERN conferma questa separazione. Debian dispone di supporto specifico per gli Accelerator Front-End Systems attraverso un accordo ATS-IT, mentre desktop, laptop e macchine dei data center non rientrano nel supporto Debian generale. Per Debian 13 il laboratorio mantiene repository dedicati e strumenti per la costruzione dei pacchetti necessari all’integrazione con le proprie infrastrutture.

Anche RHEL rimane quindi una componente importante dell’informatica del CERN. La licenza accademica attualmente disponibile scade il 31 maggio 2029 e il laboratorio continua a supportare RHEL e AlmaLinux nelle versioni 8, 9 e 10. La migrazione dei sistemi industriali puo dunque essere letta come una scelta mirata, legata alle esigenze dell’hardware e alla gestione a lungo termine, piuttosto che come una bocciatura generale delle tecnologie Red Hat.