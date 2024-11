Champions League 5° giornata: orarie probabili formazioni delle italiane

La quinta giornata di Champions League sta per partire: i match sono in programma tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre. Nel corso dei prossimi due giorni scenderanno in campo tutte e cinque le squadre italiane impegnate nella competizione.

Si inizia il 26 con Slovan Bratislava – Milan, Inter – RB Lipsia e Young Boys – Atalanta. Per il 27, invece, sono in programma altri due match ovvero Aston Villa – Juventus e Bologna – Lilla.

Tutte le partite del nuovo turno di Champions League (a eccezione del match della Juventus che sarà su Prime Video) saranno visibili in diretta streaming su NOW, attivando il Pass Sport disponibile al costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure a 24,99 euro al mese, senza vincoli.

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky, con tanti altri eventi oltre al calcio. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NOW, tramite il box qui di sotto.

Le partite delle italiane in Champions League

Ecco orari e probabili formazioni di tutte le partite delle squadre italiane impegnate nella quinta giornata di Champions League:

Slovan Bratislava – Milan (18.45 26/11)

Slovan Bratislava

(4-2-3-1): Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. Allenatore: Weiss.

Milan

(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Fonesca.

Inter – RB Lipsia (21.00 26/11)

Inter

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

RB Lipsia

(4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda. Allenatore: Rose.

Young Boys – Atalanta (21.00 26/11)

Young Boys

(4-4-2): von Ballmoos; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. Allenatore: Magnin.

Atalanta

(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui Allenatore: Gasperini.

Aston Villa – Juventus (21.00 27/11)

Aston Villa

(4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. Allenatore: Emery.

Juventus

(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Motta.

Bologna – Lilla (21.00 27/11)

Bologna

(4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Lucumi, Beukema, Posch; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Iling-Junior; Castro. Allenatore: Italiano.

Lilla

(4-2-3-1): Chevalier; Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Mandi; Bouaddi, André; Sahraoui, Gomes, Zhegrova; David. Allenatore: Génésio.