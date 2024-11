Chatbot Mistral AI Le Chat abbraccia la ricerca Web e la generazione di immagini

La francese Mistral AI, fondata da ex membri di Meta e Google DeepMind, presenta un’ulteriore novità nel sempre più frizzante segmento delle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un imponente aggiornamento di Le Chat, il chatbot basato sui più evoluti modelli generativi della società. Pensato per studenti e professionisti, Le Chat ora integra una funzione di ricerca Web che integra le citazioni, ossia le fonti da cui le informazioni sono acquisite. Altre novità, delle quali parliamo nel seguito, sono progettate per migliorare la competitività di Le Chat rispetto ad altre soluzioni di AI come ChatGPT, Claude e Perplexity.

Ricerca web con citazioni per Mistra AI Le Chat

Mistral AI, nota per lo sviluppo di modelli avanzati come Mistral Large 2 (123 miliardi di parametri e finestra di contesto di 128k), il modello multimodale Pixtral 12B e la serie compatta Ministral 3B/8B, ha annunciato un aggiornamento significativo per la sua IA conversazionale Le Chat.

Il chatbot transalpino adesso integra le “conoscenze” derivanti dalla fase di addestramento iniziale con i risultati aggiornati derivanti dalle ricerche sul Web, effettuate in tempo reale. Questa funzione, che inizia ad essere comune a diversi strumenti analoghi basati sull’AI, si rivela particolarmente utile per tutti coloro che hanno la necessità di ottenere informazioni “fresche”, anche legate all’attualità, con riferimenti verificabili.

Canvas per idee, editing inline ed esportazione

Una delle funzionalità più innovative è il Canvas, un’area separata dall’interfaccia principale che facilita la creazione di contenuti. Grazie a questa funzione, gli utenti possono sfruttare la potenza del modello linguistico per trasformare idee in realtà, con un flusso di lavoro che include editing diretto ed esportazione. È particolarmente utile per la prototipazione di interfacce o la generazione di report strutturati.

Come si può verificare in questo video, Canvas somiglia molto agli Artifacts di Claude AI: nel caso di Mistral AI, è però l’utente a scegliere se e quando attivare la funzionalità.

Analisi di documenti e immagini con Pixtral Large

Il modello multimodale Pixtral Large potenzia Le Chat permettendo di elaborare documenti PDF e immagini.

Gli utenti possono adesso caricare su Le Chat articoli scientifici o immagini, ottenendo riepiloghi e analisi dettagliate. Un esempio pratico include l’estrazione di informazioni da documenti complessi.

Le Chat semplifica notevolmente il lavoro a chi deve elaborare documenti tecnici, analizzare tabelle, grafici ed equazioni matematiche.

Generazione di immagini con FLUX1.1 [pro]

Tra le nuove caratteristiche di Le Chat, citiamo anche il supporto per la generazione di immagini di alta qualità grazie all’integrazione di FLUX1.1 [pro]. Sviluppato da Black Forest Labs, lo stesso team che ha messo a punto Stable Diffusion, si tratta di un modello evoluto capacità di trasformare prompt testuali in immagini altamente dettagliate e visivamente sorprendenti.

FLUX1.1 [pro] genera immagini fino a sei volte più velocemente rispetto alla versione precedente, migliora la qualità visiva e l’aderenza ai prompt, garantendo risultati più precisi e dettagliati. Offre inoltre modalità aggiuntive come l’ultra mode, che consente la generazione di immagini ad alta risoluzione (fino a 4 MP) senza compromettere la velocità, e raw mode, che produce immagini con un’estetica più naturale.

Le Chat diventa così un valido ausilio per la creazione di immagini professionali da spendere in vari contesti, compresi design e marketing.

Introduzione degli agenti per automatizzare i flussi di lavoro

Seguendo un’altra tendenza del momento, molto diffusa tra le realtà che sviluppano sistemi basati sull’intelligenza artificiale, Le Chat abbraccia l’uso degli agenti. Sono componenti software personalizzabili che permettono di automatizzare compiti ripetitivi come:

Riassunti di documenti.

Gestione di ricevute e fatture.

Creazione di flussi di lavoro personalizzati e condivisibili con il team.

Confronto con altre IA conversazionali

Le funzionalità di Le Chat al momento superano quelle integrate in molte delle soluzioni esistenti, offrendo un pacchetto completo che include ricerca Web, analisi documentale, generazione di immagini e gestione del flusso di lavoro creativo. La tabella che riportiamo di seguito mette a confronto Le Chat con altri chatbot di primo piano come ChatGPT, Perplexity e Claude.

Funzioni ChatGPT Perplexity Claude Le Chat Accesso ai modelli Frontier ✔ (a pagamento) ✔ ✔ ✔ Ricerca Web con citazioni ✔ ✔ ✘ ✔ Funzione Canvas ✔ (a pagamento) ✘ ✔ (limitato) ✔ Generazione immagini ✔ ✘ ✘ ✔ Analisi immagini e documenti ✔ ✔ (a pagamento) ✔ ✔ Agente per task ✔ (a pagamento) ✘ ✘ ✔ Piattaforma unificata ✔ ✘ ✔ ✔

Con “accesso ai modelli Frontier” si intende la possibilità di utilizzare i più recenti e avanzati modelli di intelligenza artificiale disponibili sul mercato, sviluppati con tecnologie di punta.

Questi modelli sono spesso caratterizzati da una capacità di elaborazione superiore; supporto per funzionalità avanzate includendo caratteristiche come l’elaborazione multimodale (testo, immagini, documenti), il “ragionamento” complesso e l’automazione dei processi; aggiornamento continuo; adattabilità (personalizzazione dei flussi di lavoro e creazione di applicazioni specifiche per determinati casi d’uso: coding, analisi dati, creatività,…).

C0me provare subito il nuovo Mistra AI Le Chat

Con l’obiettivo di democratizzare l’accesso alle capacità avanzate dell’AI, Le Chat è attualmente proposto a costo zero. Per provare il nuovo chatbot di Mistra AI basta visitare questa pagina e utilizzare il campo per l’inserimento del prompt.

Al momento della composizione della richiesta, è possibile scegliere se attivare o meno i pulsanti Canvas, Web search e Image generation. In questo modo si può decidere se utilizzare il pannello separato per creare un progetto evoluto con il chatbot, ad esempio una vera e propria applicazione, oppure se avviare la ricerca sul Web o la generazione di un’immagine.

Buona parte delle funzionalità di Mistral AI sono disponibili gratis, riflettendo la filosofia dell’azienda: “l’obiettivo è mettere l’AI avanzata nelle mani degli utenti, senza inseguire a ogni costo l’intelligenza artificiale generale (AGI)“.

Credit immagine in apertura: iStock.com – Khanchit Khirisutchalual