ChatGPT: 250.000 tentativi di creare deepfake durante elezioni USA

Le misure attuate da OpenAI per evitare il proliferare di deepfake nel contesto delle elezioni USA sembrano aver portato a risultati apprezzabili.

Secondo quanto sostenuto dalla compagnia, nel mese precedente l’evento elettorale vi sono state fino a 250.000 richieste respinte per quanto riguarda la generazione di immagini a tema politico su ChatGPT.

Stando ai dati mostrati da OpenAI, le richieste di generare contenuti hanno riguardato in modo equo entrambi gli schieramenti, con tentativi sia per quanto concerne Donald Trump e J.D. Vance che per la controparte costituita da Kamala Harris e il presidente uscente Joe Biden.

In seguito alle elezioni, OpenAI ha espresso la sua soddisfazione per come sia stata controllata l’AI, limitando fortemente eventuali influenze sull’evento, affermando come il team ha monitorato di giorno in giorno la situazione.

Deepfake ed elezioni USA: i colossi dell’AI si sono dimostrati all’altezza della situazione

Come riportato da TechCrunch, valutare questi numeri non è così semplice. Il solo sito della CNN, per avere idea della portata dell’evento, ha ottenuto 67 milioni di visitatori unici solo nel giorno delle elezioni. L’approccio di ChatGPT e dei suoi creatori non è però l’unica soluzioni proposta nel contesto dell’AI.

Perplexity, per esempio, ha optato per una collaborazione con Associated Press e l’organizzazione non-profit DemocracyWorks, offrendo uno spazio specifico nella sua app per aggiornare gli utenti sulle elezioni.

Negli scorsi mesi, i potenziali abusi legati all’AI nel contesto delle elezioni USA era stata fonte di grande preoccupazione, tanto tra il grande pubblico quanto dagli esperti di settore. Il fenomeno legato ai deepfake, oltre a conseguenze nel contesto del cybercrimine, avrebbe potuto dar vita a manipolazioni con conseguenze devastanti sulla regolarità delle votazioni.

In realtà, almeno stando ai primi dati, i grandi nomi del settore hanno attuato misure adeguate per la portata di un evento così importante.