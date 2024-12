ChatGPT celebra il Natale con la modalità Santa

L’evento 12 Days of OpenAI si è concluso, accompagnandoci ormai in pieno periodo natalizio a suon di novità più o meno clamorose.

Proprio per celebrare tale festività, gli sviluppatori di OpenAI hanno concluso l’iniziativa mostrando la nuova modalità Santa di ChatGPT. Il CPO della compagnia Kevin Weil e i suoi colleghi hanno voluto presentare una novità tanto singolare quanto azzeccata per questo periodo, ovvero una nuova voce per il famoso chatbot che imita Babbo Natale.

Questa si ispira alle pellicole hollywoodiane che parlano proprio del personaggio e che, con tutta probabilità, ci terranno compagnia in televisione durante queste giornate che ci separano dal natale.

Secondo quanto emerso, la modalità Santa è disponibile per tutte le versioni di ChatGPT: dalla versione Web all’app mobile, inclusi client desktop per Windows o MacOS.

Come attivare la modalità Santa di ChatGPT

Per avviare la nuova modalità, basta cercare l’icona a forma di fiocco di neve accanto alla barra dei prompt di ChatGPT. Toccando quest’ultima, il chatbot utilizzerà la voce di Babbo Natale virtuale per rispondere alle richieste degli utenti con la voce del personaggio tanto amato dai bambini.

A livello puramente pratico, la modalità Santa non influenza in alcun modo le capacità dello strumento. Nonostante ciò, si tratta di un’iniziativa divertente e che dimostra come anche gli sviluppatori impegnati in un settore come l’Intelligenza Artificiale siano sensibili all’atmosfera natalizia.

Al di là di queste funzioni di semplice contorno, OpenAI è costantemente a lavoro per migliorare i propri servizi, anche in virtù di una concorrenza sempre più spietata. Per esempio, la compagnia sta lavorando su un possibile nuova formula di abbonamento per le aziende e, allo stesso tempo, sta pensando di introdurre degli annunci pubblicitari tra le risposte del suo chatbot.