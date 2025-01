ChatGPT è offline: l'assistente AI non funziona, migliaia di segnalazioni

Come un fulmine a ciel sereno improvvisamente il celebre assistente AI di OpenAI, ChatGPT ha deciso di prendere (si spera) qualche ora di permesso. Proprio così: il chatbot non funziona e a tutti coloro che provano a connettersi, restituisce il messaggio “Bad gateway“, con tanto di logo ufficiale.

Il servizio sarebbe dunque temporaneamente indisponibile secondo il cosiddetto “errore 503“. Tutto il mondo ha segnalato la difficoltà nell’accedere alla piattaforma, con problematiche che a quanto pare riguardano il login e le chiamate API non funzionanti. Ricordiamo che tutto ciò era già capitato durante il mese di dicembre 2024.

ChatGPT è in down in tutto il mondo: il chatbot non funziona

Le segnalazioni in queste ore stanno arrivando in maniera copiosa anche se qualcuno aveva parlato di problematiche già durante la giornata di ieri. Secondo quanto riportato, il disservizio sta portando grandi problemi a tantissime persone che utilizzano ChatGPT per lavoro, soprattutto agli sviluppatori e alle aziende.

Ciò dimostra ancora una volta quanto l’intelligenza artificiale sia diventata il centro del mondo per tantissimi utenti, i quali non riescono a fare a meno dell’assistente vocale di OpenAI. A segnalare problematiche e anche il sito downdetector che ha raccolto decine di migliaia di segnalazioni confermando dunque il down.

Si spera nelle prossime ore che tutto possa riprendere a funzionare, anche se per ora non ci sono stati particolari aggiornamenti da parte dell’azienda.