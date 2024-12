ChatGPT e Sora down nelle scorse ore: cosa è successo?

Nella serata italiana ChatGPT e Sora (nonché le relative API per gli sviluppatori) hanno subito un’interruzione delle attività che si è prolungata per qualche ora durante la notte.

Ad ammettere quanto avvenuto è stata OpenAI che, attraverso un tweet, ha avvertito gli utenti della ripresa delle attività.

ChatGPT, API, and Sora were down today but we’ve recovered. https://t.co/OKiQYp3tXE — OpenAI (@OpenAI) December 12, 2024

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo non sono ancora state chiarite le cause del down, anche se OpenAI sembra aver identificato e risolto il problema.

L’interruzione si è verificato nello stesso giorno in cui OpenAI ha lanciato l’integrazione di ChatGPT con Apple iOS 18.2. Ciò potrebbe aver portato a un aumento considerevole di traffico sui server con conseguente down dei servizi.

Va inoltre considerato che, giusto qualche giorno fa, la compagnia ha anche presentato Sora, il modello AI per la generazione di video atteso da mesi. Anche in questo caso, si parla di un’enorme richiesta sia di accessi dell’utenza che di risorse dei server: altro fattore che potrebbe aver influenzato i recenti malfunzionamenti. Il concatenarsi di più condizioni stressanti per i server potrebbe dunque aver causato un blocco che, come già accennato, è stato prontamente risolto da OpenAI.

Altro aspetto curioso è che, nella giornata di ieri, sembra essersi verificata un’altra interruzione simile da parte di Meta. Sebbene non vi siano assolutamente prove a riguardo, qualcuno avanza ipotesi su una correlazione tra i due eventi.

Il down di ChatGPT e Sora hanno parzialmente interrotto l’evento “12 days of shipmas” di OpenAI, nel corso del quale l’azienda sta presentando nuovi prodotti ogni giorno.