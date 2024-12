Sora, strumento AI per generare video dal testo, è finalmente online

La lunga attesa è finalmente finita: Sora, lo strumento di OpenAI per generare video tramite input testuali, è accessibile.

La presentazione è arrivata attraverso una diretta streaming della stessa compagnia, che ha mostrato alcune caratteristiche di Sora. Tra le caratteristiche salienti dello strumento spicca la funzione Storyboard, che permette la generazione di filmati attraverso una sequenza di prompt, a cui si affianca la possibilità di trasformare immagini statiche in video. Non meno interessante è il tool che consente di modificare l’output dell’AI, oltre alla funzionalità per unire tra loro due scene attraverso l’AI.

Da poche ore, Sora è finalmente disponibile agli abbonati ChatGPT Pro e Plus che stanno dunque sperimentando le sue enormi potenzialità, sebbene lo strumento abbia ancora alcune fisiologiche limitazioni. Al momento lo strumento è in grado di creare clip di una durata massima di 20 secondi e permette all’utente di scegliere tra diverse risoluzioni disponibili.

Sora non è accessibile in Italia? Ecco come aggirare il problema

Per evitare sovraccarichi all’infrastruttura, OpenAI attuerà con tutta probabilità alcune restrizioni per quanto concerne la quantità di video generabili al mese.

Stando a quanto riportato dal sito TechCrunch, la creazione di filmati sarà gestibile attraverso dei crediti, forniti agli utenti di Sora all’inizio di ogni mese. Sempre secondo il sito appena citato, gli utenti Pro avranno a disposizione 1.000 crediti mensili mentre gli iscritti al piano Plus potranno gestirne ben 10.000.

Le generazioni, come prevedibili, saranno caratterizzate da watermark visibili e metadati C2PA che permetteranno un’identificazione immediata dell’origine artificiale del contenuto. OpenAI propone ai suoi utenti un regolamento molto preciso, attraverso cui vieta caricamento e utilizzo di immagini o video coperti da diritti d’autore o considerati potenzialmente dannosi o offensivi.

Altro limite da non sottovalutare è legato ai territorio coperti dal servizio. Per esempio, da Europa e Regno Unito al momento Sora non risulta essere accessibile. Nonostante ciò, è possibile aggirare facilmente il problema utilizzando un servizio VPN.