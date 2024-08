ChatGPT gratuito permette di generare 2 immagini al giorno con DALL-E 3

Anche gli utenti con sottoscrizione gratuita a ChatGPT potranno provare con mano le potenzialità di DALL-E 3. Nella giornata di ieri OpenAI ha annunciato come lo strumento sarà disponibile anche al di fuori degli abbonamenti ChatGPT Plus, sebbene limitato a due sole generazioni al giorno.

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.

Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I

— OpenAI (@OpenAI) August 8, 2024