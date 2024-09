ChatGPT, il nuovo aggiornamento Strawberry sarà più lento: ecco perché

Il nuovo aggiornamento di ChatGPT, denominato Strawberry, potrebbe debuttare prima del previsto. Se per il suo rilascio in molti pensavano al periodo autunnale, in realtà c’è chi pensa a un lancio ormai imminente, come il sito Android Authority, che parla di appena un paio di settimane d’attesa.

Ciò che potrebbe sorprendere tutti non è però legato alle tempistiche. A differenza degli attuali modelli di Intelligenza Artificiale conversazionale, che in genere rispondono all’utente in modo istantaneo, Strawberry impiega 10-20 secondi per “ragionare” prima di fornire una risposta. Dov’è dunque il vantaggio di questo ritardo?

Il lasso di tempo tra invio del prompt e output dell’IA serve al chatbot ad affrontare le query in modo più metodico, riducendo la probabilità di errore. In parole pratiche, Strawberry potrebbe rendere ChatGPT migliore nelle attività che richiedono ragionamenti complessi o prompt più strutturati.

La soluzione scelta da OpenAI dovrebbe dunque premiare aree come la risoluzione di problemi matematici, la codifica, le strategie di marketing o le attività aziendali.

Strawberry è una versione più “lenta” di ChatGPT ma che dovrebbe commettere meno errori

Vista la sua natura, come è facile intuire, questa soluzione non si adatta a diversi contesti di utilizzo. Proprio per questo motivo, secondo quanto emerso finora, Strawberry sarà integrato nella piattaforma ChatGPT ma come funzione opzionale.

Al momento, sembra che questa nuova versione del chatbot presenti anche dei limiti. A tal proposito si parla di scarse, se non nulle, capacità multimodali ormai diffuse tra gli altri modelli di OpenAI. In poche parole, non potrà interagire con immagini o contenuti diversi dal semplice testo.

Non solo: il miglioramento dell’output, secondo diversi tester, non sarebbe così consistente. Il tutto sempre tenendo conto che Strawberry è di fatto più lento rispetto ad altre IA. Altri dubbi riguardano il piano che rende accessibile questa opzione, che potrebbe risultare più costoso rispetto a quanto pagano abitualmente gli utenti ChatGPT Plus.