ChatGPT il termine più cercato su Wikipedia nel 2023: perché è positivo?

All’inizio di dicembre Wikipedia ha pubblicato la classifica dei 25 articoli più visitati sulla versione inglese del sito per quanto riguarda il 2023. Vista la natura e la popolarità della piattaforma, questa analisi è una sorta di “termometro” per quanto riguarda gli interessi del pubblico online.

La lista, ovviamente, presenta una serie di film e personaggi che hanno caratterizzato l’anno corrente. La cantautrice americana Taylor Swift, per esempio, si posiziona in dodicesima posizione (19,4 milioni di visite), giusto davanti al film Barbie (18 milioni di visualizzazioni).

Tra i personaggi più ricercati figurano quelli che, nel corso del 2023 ci hanno lasciato. Il compianto Matthew Perry è stato ricercato per ben 16,4 milioni di visualizzazioni, collocandosi in diciassettesima posizione. Lisa Marie Presley, dal canto suo, si è collocata in ventiduesima posizione con 13,7 milioni di ricerche.

Ma qual è stato il termine più ricercato di questo 2023? Con la cifra astronomica di 49,4 milioni di visualizzazioni è ChatGPT ad essere il termine più ricercato su Wikipedia quest’anno.

Il chatbot di OpenAI, a quanto pare, ha catturato l’attenzione degli utenti segnando le loro ricerche. Nonostante i competitor stiano aumentando mese dopo mese, con l’introduzione di Google Bard, Character.ai, Claude.ai e il più recente Grok, ChatGPT resta comunque di gran lunga il punto di riferimento per il settore. Proprio l’enciclopedia online, in questo senso, ha sancito come il suo nome sia percepito quasi come un sinonimo di Intelligenza Artificiale.

ChatGPT è il termine dell’anno su Wikipedia: ecco chi era ai vertici nel 2022

L’interesse verso ChatGPT e, per estensione, anche rispetto all’IA, è da considerarsi come un bene. La curiosità, infatti, permette alle persone di comprendere potenzialità e pericoli legati a questa tecnologia, mantenendosi informati rispetto all’utilizzo di quelli che sono, anche se molto avanzati, pur sempre degli strumenti.

Va infatti tenuto conto come stanno anche proliferando versioni alternative di questo chatbot sfruttate dal cybercrimine, come WormGPT. In tal senso, prendere dimestichezza con strumenti di questo tipo può aiutare gli utenti a prevenire eventuali attacchi informatici.

La vetta di Wikipedia conquistata da ChatGPT è per certi versi sorprendente. Il servizio, infatti, poco più di un anno fa non era praticamente neanche presente sull’enciclopedia. Risulta interessante come la piattaforma di OpenAI non abbia comunque la pagina più lunga. Nonostante ciò, con le sue 210 note a piè di pagina, risulta di certo un articolo alquanto complesso e strutturato.

La stessa classifica stilata nel 2022 vedeva in prima posizione Jeffrey Dahmer, assassino protagonista di Monster, serie TV Neflix dedicata alla sua vita. Il nome del criminale, in quel caso, aveva fatto registrare ben 54,9 milioni di visualizzazioni.