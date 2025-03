ChatGPT modifica il codice di programmazione su macOS

Dopo la presentazione della Modalità Agente di GitHub Copilot, anche OpenAI “rilancia” e ChatGPT diventa da oggi in grado di modificare il codice di programmazione direttamente, intervenendo sullo sviluppo software tramite i principali IDE (ambienti di sviluppo integrati). Per il momento si parte con i sistemi macOS: chi utilizza Visual Studio Code, Xcode, Jetbrains e altre applicazioni per lo sviluppo software, da oggi può installare ChatGPT Desktop per ottenere aiuto in tempo reale nella generazione e correzione del codice di programmazione.

Una volta installato ChatGPT Desktop sul sistema macOS, basta premere la combinazione Option+Barra spaziatrice per invocare il campo di inserimento del prompt. Quando ci si trova all’interno di un IDE, come quelli citati in precedenza, ChatGPT è in grado di riconoscere il codice, comprenderne le funzionalità e intervenire in maniera diretta sulla sua struttura.

Come sviluppare codice su macOS con ChatGPT Desktop

Usando il riquadro per l’inserimento delle richieste testuali, si può chiedere a ChatGPT di sviluppare codice ex novo, semplicemente indicando ciò che si desidera ottenere. Inoltre, si può modificare codice preesistente, risolvere bug e ottimizzare le routine implementate.

Abilitando l’opzione per l’applicazione automatica delle modifiche, ChatGPT è in grado di modificare il codice senza bisogno di alcun clic aggiuntivo. Le porzioni di codice aggiunte o modificate sono evidenziate con un colore diverso ed è comunque possibile annullare da IDE, in qualunque momento, tutti gli interventi apportati.

Una dimostrazione pratica del funzionamento di ChatGPT Desktop per la programmazione su macOS è disponibile in questo post pubblicato su X dai tecnici di OpenAI.

La funzionalità più richiesta da quando OpenAI ha parlato della possibilità di modificare il codice

OpenAI spiega che ormai sono milioni gli utenti che programmano con ChatGPT e in un altro nostro articolo abbiamo proprio parlato di come usare i chatbot per lo sviluppo software.

La funzionalità che interviene direttamente sul codice visualizzato nei principali IDE, è stata richiesta a gran voce dagli utenti. In pratica, da oggi non è più necessario usare il copia e incolla per trasferire il codice da elaborare da e verso l’interfaccia di ChatGPT perché la versione desktop dell’applicazione interagisce autonomamente con Visual Studio Code, Xcode, Jetbrains e soci.

Le novità sono disponibili già da oggi per gli utenti Plus, Pro e Team di ChatGPT: basta aggiornare l’app Desktop per fruire delle ultime innovazioni. I portavoce di OpenAI precisano che le stesse caratteristiche saranno accessibili, a partire dalla prossima settimana, anche dagli utenti Enterprise, Edu e Free. Anche gli utenti non paganti, quindi, potranno sviluppare codice su macOS legando ChatGPT Desktop con i principali IDE.