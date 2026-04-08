ChatGPT non sa ancora usare un timer: cosa ha detto Sam Altman

Le aspettative nei confronti dei sistemi di Intelligenza Artificiale continuano a crescere, spesso più velocemente delle loro reali capacità operative.

Una dichiarazione recente di Sam Altman, CEO di OpenAI, ha riportato l’attenzione su un aspetto concreto: anche funzioni apparentemente banali, come avviare un timer, non sono ancora gestite in modo nativo da modelli come ChatGPT. Il tema evidenzia una distinzione fondamentale tra capacità linguistiche e integrazione funzionale nei sistemi software.

Avviare un timer è un’operazione elementare per qualsiasi sistema operativo o assistente vocale tradizionale. Tuttavia, un modello basato su LLM non esegue direttamente azioni: genera testo in risposta a un input.

Questa differenza strutturale spiega perché funzionalità apparentemente semplici richiedono in realtà un’integrazione complessa con sistemi esterni. Senza accesso a strumenti o API dedicate, il modello non può attivare processi nel dispositivo.

Perché questa inaspettata difficoltà per ChatGPT?

Per trasformare una richiesta in un’azione concreta, è necessario collegare il modello a un’infrastruttura di esecuzione. Questo avviene tramite API, plugin o ambienti controllati che permettono di tradurre il linguaggio naturale in comandi operativi.

Il problema non riguarda la comprensione della richiesta, ma la sua esecuzione. Un modello può interpretare correttamente ‘imposta un timer di 5 minuti’, ma senza un sistema collegato non può avviare il conteggio.

Secondo quanto dichiarato, sarà necessario circa un anno per rendere queste funzionalità più integrate. Il ritardo non è legato a limiti teorici, ma alla complessità di costruire un’infrastruttura affidabile e sicura.

Integrare azioni dirette comporta rischi: esecuzioni non autorizzate, errori di interpretazione e problemi di sicurezza. È quindi necessario sviluppare meccanismi di controllo e validazione prima di rendere disponibili queste funzioni su larga scala.

Verso agenti AI più autonomi

L’evoluzione naturale dei modelli linguistici è l’integrazione con sistemi di esecuzione, dando origine a quelli che vengono definiti agenti AI. Questi sistemi combinano capacità di comprensione, pianificazione ed esecuzione. In questo scenario, funzioni come impostare timer, inviare email o gestire applicazioni diventano parte di un flusso operativo continuo, gestito direttamente dall’AI.

Le dichiarazioni evidenziano anche un divario tra percezione e realtà. L’utente medio tende a considerare l’AI come un sistema onnipotente, mentre in realtà le sue capacità dipendono fortemente dall’integrazione con altri componenti software. Questo divario può generare aspettative irrealistiche, soprattutto quando si confrontano le capacità linguistiche con quelle operative.