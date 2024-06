ChatGPT offline, OpenAI a lavoro per scoprire il motivo del down

ChatGPT, da qualche ora, sembra aver smesso di funzionare sia per quanto riguarda l’app mobile sia la versione Web.

Il down sembra essere avvenuto all’incirca alle ore 8.30 italiane e, da quel momento, il chatbot di OpenAI non risulta essere tornato attivo. Al tentativo di accedere al servizio via Web, il browser offriva una pagina spoglia, con il campo per digitare i prompt che però non risultava funzionante. Allo stesso modo, le app mobile restituivano un messaggio di errore dopo la digitazione dei comandi da parte dell’utente.

La startup, accortasi di quanto accaduto, ha impostato una pagina di stato dove ammette come ChatGPT non sia disponibile per alcuni utenti, aggiungendo come siano in corso le indagini del caso.

Giusto qualche minuto fa OpenAI sembra aver individuato il problema, senza però farne menzione, confermando come questo sia stato contrastato efficacemente.

ChatGPT offline: cosa sta succedendo al chatbot di OpenAI?

A quanto pare, il malfunzionamento non è riscontrato da tutti. Stando ai rapporti proposti dal sito Downdetector, i casi sembrano in costante aumento nel Regno Unito mentre, nel resto del mondo, sembrano essere sostanzialmente stabili.

Sempre secondo riportato dal suddetto sito, intorno all’orario precedentemente indicato vi sono state più di 3.000 segnalazioni tra USA e Gran Bretagna, con diversi casi riportato anche nell’Est Europa e non solo.

Non è la prima volta che ChatGPT presenta problemi di questo tipo. Due down della piattaforma sono infatti stati registrati tra settembre e ottobre dello scorso anno. Si tratta di casi che, per cause e modalità ricordano proprio ciò che sta accadendo in queste ore.

In modo simile a quanto già accaduto, dunque, è probabile che il chatbot torni disponibile a tutti gli utenti nel corso delle prossime ore.