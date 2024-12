ChatGPT: ora puoi dialogare con il chatbot tramite WhatsApp

Nelle scorse ore OpenAI ha annunciato ora sia possibile contattare telefonicamente ChatGPT dal territorio degli Stati Uniti attraverso un apposito numero, con la possibilità di dialogare direttamente con l’AI per un massimo di 15 minuti al mese.

Aspetto ancora più interessante, soprattutto per chi si trova al di fuori del territorio USA, è la possibilità di contattare il chatbot attraverso WhatsApp, sempre facendo riferimento al numero telefonico 1-800-242-8478 da aggiungere tra i contatti, per poi aprire una chat come avviene abitualmente sull’app di messaggistica con qualunque utente. In alternativa è possibile scansionare questo codice QR per ottenere lo stesso risultato:

Nonostante a prima vista questa iniziativa possa sembrare pura e semplice pubblicità, in realtà OpenAI ha spiegato come vi sarebbero motivazioni concrete. Secondo la compagnia, la scarsa accessibilità alla rete è un grande problema per una vasta fetta di popolazione mondiale. Anche se la compagnia si sta muovendo verso una filosofia for profit, diffusione e accessibilità dell’AI resta comunque una sua priorità.

Chatbot tramite WhatsApp? L’idea di OpenAI non è una novità assoluta

OpenAI, nel messaggio in cui annuncia la possibilità di dialogare con il chatbot tramite WhatsApp, fa alcuni esempi pratici di interazione. Per esempio, suggerisce agli utenti di chiedere aiuto nel contesto della scrittura creativa o per chiedere consigli riguardo ricette o viaggi. ChatGPT può risultare anche utile per chiedere chiarimenti riguardo notizie, hobby o curiosità di qualunque tipo.

Come appare logico, l’esperienza utente con il chatbot attraverso chiamata telefonica non è paragonabile a quella che si ha con altri canali e, nelle intenzioni di OpenAI, vi è di andare a direzionare i nuovi potenziali clienti sulle app per Android e iOS o sul sito accessibile via browser. Il binomio chatbot AI e WhatsApp non è di certo una novità: già a inizio ottobre, Copilot ha proposto un servizio molto simile a quanto presentato oggi da OpenAI.

L’annuncio di questo nuovo servizio rientra nell’iniziativa 12 Days of Shipmas, una serie di presentazioni di OpenAI che, giorno per giorno, accompagnano gli utenti verso il natale. Tra le diverse novità, una delle più interessanti è il nuovo piano di sottoscrizione da 200 dollari mensili.