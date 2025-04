Sam Altman ammette: ChatGPT è troppo lecchino

ChatGPT si prepara a un cambiamento significativo: il suo tono comunicativo sarà meno entusiasta e più neutrale. Lo ha annunciato Sam Altman, CEO di OpenAI, tramite un post su X, rispondendo alle crescenti critiche degli utenti e anticipando l’arrivo di un aggiornamento che modificherà l’atteggiamento del chatbot.

L’aggiornamento, che modificherà il modello GPT-4o, sarà distribuito gradualmente durante la settimana e promette di rendere l’assistente virtuale più diretto e meno “zuccheroso”.

Negli ultimi mesi, il tono eccessivamente lusinghiero e prolisso di ChatGPT è stato al centro delle critiche. Molti utenti hanno trovato irritante l’entusiasmo eccessivo del chatbot, specialmente quando cercano risposte rapide e concrete. Queste caratteristiche, pensate inizialmente per migliorare il coinvolgimento, si sono rivelate controproducenti, spingendo la comunità online a trovare soluzioni alternative.

Su Reddit, ad esempio, sono stati sviluppati prompt personalizzati per modificare il comportamento del chatbot. Tra le soluzioni più popolari, il metodo proposto dall’utente TedHoliday che istruisce ChatGPT a “non commentare sulla qualità delle domande e andare direttamente al punto”. Un’altra opzione è l'”Absolute Mode” di MrJaxendale, che elimina del tutto emoji, frasi di transizione e toni conversazionali.

Guardando al futuro, OpenAI punta a rendere ChatGPT ancora più flessibile e personalizzabile. Secondo quanto anticipato da Sam Altman, gli utenti potranno presto avere risposte più sobrie e meno edulcorate.

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.

at some point will share our learnings from this, it’s been interesting.

— Sam Altman (@sama) April 27, 2025