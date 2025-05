ChatGPT Plus gratis per tutti, ma solo se vivi a Dubai

Un’alleanza strategica senza precedenti tra OpenAI e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sta prendendo forma con il progetto Stargate UAE, un data center colossale destinato a rivoluzionare il panorama dell’intelligenza artificiale globale. Con un investimento complessivo di 20 miliardi di dollari, la struttura mira a raggiungere una capacità energetica di un gigawatt, posizionandosi come uno dei progetti più ambiziosi nel settore tecnologico. Tra i benefit previsti per i sudditi emiratini, tra l’altro, c’è anche un abbonamento gratuito a ChatGPT Plus.

Stargate UAE

Ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, verrà costruito Stargate UAE, uno dei datacenter previsti dal colossale piano Stargate da 500 miliardi di dollari, ed entrerà in funzione nella sua prima fase entro il 2026. Questo hub tecnologico, da 200 MW di potenza e 20 miliardi di dollari di costo, sarà realizzato in collaborazione con giganti come Nvidia, fornitrice di chip AI avanzati, Oracle, Cisco, e la società locale G42, responsabile della costruzione.

Guardando al futuro, OpenAI punta a replicare questo modello collaborativo in altre regioni del mondo. Jason Kwon, Chief Strategy Officer dell’azienda, ha annunciato piani per esplorare partnership in Asia-Pacifico, rafforzando ulteriormente la presenza globale dell’organizzazione. Questa strategia non solo promuove l’innovazione tecnologica, ma consolida anche il ruolo di OpenAI come leader nel settore dell’IA.

ChatGPT Plus gratis

Uno degli aspetti più innovativi dell’accordo riguarda i benefici diretti per i cittadini degli EAU. Per la prima volta, OpenAI offrirà gratuitamente a livello nazionale il servizio premium ChatGPT Plus, normalmente disponibile al costo di 20 dollari al mese.

Questa iniziativa supera programmi precedenti rivolti a specifici gruppi, come gli studenti nordamericani, permettendo ai 10,5 milioni di abitanti di Dubai, Abu Dhabi e delle altre città emiratine di accedere all’AI premium di OpenAI senza alcun costo.

Stargate UAE: non mancano le polemiche

Il progetto Stargate UAE rappresenta un punto di svolta per il settore tecnologico globale. Con il coinvolgimento di attori chiave come Nvidia, Oracle e G42, e con l’accesso gratuito a ChatGPT Plus per i cittadini degli EAU, questa iniziativa segna l’inizio di una nuova era di collaborazione internazionale e innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale.

Tuttavia, non mancano le controversie. Negli Stati Uniti, alcuni esponenti politici, come il deputato Ro Khanna, hanno espresso preoccupazioni riguardo alla decisione di costruire un’infrastruttura così rilevante al di fuori dei confini nazionali.

Khanna ha sottolineato l’importanza di sostenere l’economia interna, mentre Sam Altman, CEO di OpenAI, ha difeso la scelta come parte di una visione globale per l’intelligenza artificiale. Secondo Altman, la cooperazione internazionale è essenziale per affrontare le sfide e le opportunità offerte dall’IA.