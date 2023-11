ChatGPT prevede la crescita di XRP e InQubeta

L’analisi di valute sulla lista delle criptovalute decentralizzate ha assunto una nuova forma. In passato, gli analisti dovevano passare ore e ore a lavorare sui sistemi per scoprire le tendenze nascoste nel grafico di un token. In quest’era tecnologica, il popolare strumento di intelligenza artificiale (AI) Chat Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT) ha reso l’analisi più semplice, offrendo intuizioni rapide sul futuro dei progetti.

Gli utenti possono ora prendere decisioni più informate per le loro operazioni e i loro investimenti grazie all’analisi dettagliata di Ripple (XRP) e dell’altcoin alimentato dall’AI InQubeta (QUBE). InQubeta ridefinisce il settore dell’AI, mostrando le possibilità che si aprono quando questo entusiasmo si fonde con la blockchain. Grazie al suo modello, gli investitori possono sostenere la crescita delle startup tecnologiche di AI guadagnando al contempo un reddito passivo. Questo articolo analizza l’analisi di ChatGPT sui recenti sviluppi di XRP e InQubeta e spiega perché questo nuovo token AI potrebbe essere la migliore criptovaluta in cui investire per profittevoli considerevoli.

InQubeta (QUBE): plasmando il futuro dell’AI e della blockchain

InQubeta promette un’esperienza unica nel settore delle criptovalute che combina la blockchain e l’industria dell’intelligenza artificiale. Questa ICO blockchain adotta un nuovo approccio alla raccolta di fondi per le startup tecnologiche AI, fornendo una piattaforma in cui gli investitori possono fare crowdfunding utilizzando gli smart contract. I fondi vengono raccolti attraverso NFT di tendenza coniati come investimenti frazionati in queste startup, dando ai titolari la possibilità di beneficiare della crescita di queste aziende.

Questa ICO blockchain offre ai suoi detentori di token incredibili opportunità che vanno oltre gli investimenti in tecnologia AI. La piattaforma ospita un mercato di NFT dove gli investitori possono scambiare i loro NFT e conoscere altre startup, ampliando le loro prospettive di investimento. Un meccanismo di staking sulla piattaforma ricompensa i titolari per aver messo in staking i loro token con una tassa del 5% sulle transazioni di acquisto e vendita del progetto che viene aggiunta a una pool di staking. Grazie all’aggiunta dei diritti di governance, InQubeta offre un valore eccellente, ponendosi in cima alla lista delle criptovalute decentralizzate.

ChatGPT ha previsto un ritorno sull’investimento fino a 10x per i primi investitori che si uniscono alla fase di prevendita. Dei 975 milioni di token QUBE assegnati a questa prevendita, su un’offerta totale di 1,5 miliardi, ne sono stati venduti oltre 497 milioni, a dimostrazione dell’aumento dell’interesse degli investitori per il progetto. Gli investitori possono ancora acquistare i token QUBE al prezzo della criptovaluta DeFi di 0,0161 $ per ottenere un aumento di quasi il 100% al momento del lancio.

InQubeta sta procedendo rapidamente nella sua prevendita ed è ora nella quinta fase. Il progetto ha raccolto oltre 4,8 milioni di dollari ed è rimasto meno del 30% dei token assegnati a questa fase. Grazie a un numero sempre maggiore di investitori attratti dal fascino delle caratteristiche uniche di InQubeta, la prevendita entrerà rapidamente nella sesta fase, vendendo a 0,01925 $ al pezzo. Questo progetto è stato riconosciuto come la migliore criptovaluta in cui investire per aumentare i rendimenti grazie al suo valore tangibile e alle sue straordinarie opportunità.

Ripple (XRP): tendenza rialzista in aumento

Ripple ha dominato il mercato da quando ha registrato un successo nella battaglia sui titoli della SEC. È il quinto token più grande con una capitalizzazione di mercato di oltre 35 miliardi di dollari e offre velocità, scalabilità ed efficienza energetica per le transazioni blockchain grazie alla sua tecnologia open-source e decentralizzata. XRP ha registrato un’impennata negli ultimi mesi, mantenendo una traiettoria rialzista e salendo di oltre il 37% sui grafici.

Il prezzo della criptovaluta DeFi è di 0,65 $, e con il forte livello di supporto di 0,634$, ha il potenziale per salire fino a 0,9$ se mantiene questa tendenza al rialzo. Gli investitori devono considerare i tre livelli di resistenza chiave di 0,67$, 0,68$ e 0,72$, che XRP deve superare per raggiungere tali livelli. Dopo il successo con la SEC, l’implementazione delle quotazioni di XRP sta causando un aumento del volume del token.

Conclusione

Trovare opportunità nel panorama delle criptovalute potrebbe essere più facile con strumenti analitici adeguati. L’avvento di ChatGPT ha aperto la strada a un’analisi più intelligente grazie a suggerimenti rapidi e dati in tempo reale. InQubeta è in cima a questa lista con i suoi NFT di tendenza che offrono un percorso per ottenere grandi ritorni sugli investimenti, unendo i settori della blockchain e dell’AI con investimenti frazionari. ChatGPT ribadisce questa affermazione con la sua previsione di 10x per il futuro del token QUBE. Ripple è anch’essa in aumento, con una previsione che colloca il token a circa 0,9$ nel breve termine.

