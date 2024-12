ChatGPT Search ora è gratis: tutti possono usare il motore di ricerca di OpenAI

Prosegue l’iniziativa natalizia “12 giorni di OpenAI”, e ieri sera, durante l’ottavo giorno, è arrivato un annuncio importante: ChatGPT Search è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati.

Cosa cambia con l’uso di ChatGPT Search

Gli utenti che fino a poco tempo fa utilizzavano ChatGPT, erano limitati a tutte le informazioni fino ad ottobre 2021. Con l’introduzione di ChatGPT Search, il chatbot può effettuare ricerche su internet in tempo reale, ottenendo dunque delle.

Adesso non solo gli utenti Plus, e dunque con un abbonamento a ChatGPT, possono utilizzare Search. Questo è disponibile infatti anche per gli utenti gratuiti.

Le novità presentate nella livestream

Nella livestream dedicata, OpenAI ha presentato alcune ottimizzazioni che migliorano l’esperienza di utilizzo di ChatGPT Search:

Prestazioni migliori sui dispositivi mobili : la velocità della funzione di ricerca è stata migliorata, soprattutto su smartphone , rendendo l’esperienza più fluida e immediata. Sono stati introdotti anche miglioramenti legati all’uso delle mappe , un aspetto utile per ricerche localizzate;

: la velocità della funzione di ricerca è stata migliorata, soprattutto su , rendendo l’esperienza più fluida e immediata. Sono stati introdotti anche miglioramenti legati all’uso delle , un aspetto utile per ricerche localizzate; Integrazione con Advanced Voice : ChatGPT Search sarà presto utilizzabile nella modalità Advanced Voice , permettendo agli utenti di effettuare ricerche vocali mentre interagiscono con il chatbot. Questa funzione è già in fase di rilascio nei Paesi in cui Advanced Voice è disponibile, ma per il momento non in Italia ;

: ChatGPT Search sarà presto utilizzabile nella modalità , permettendo agli utenti di effettuare ricerche vocali mentre interagiscono con il chatbot. Questa funzione è già in fase di rilascio nei Paesi in cui è disponibile, ma per il momento ; Accesso riservato agli utenti registrati: ChatGPT Search sarà accessibile solo agli utenti loggati alla piattaforma. Chi non effettua l’accesso non potrà sfruttare questa funzionalità, anche se usa la versione gratuita.

L’introduzione gratuita di ChatGPT Search rappresenta un regalo di Natale significativo per gli utenti OpenAI, migliorando notevolmente l’utilità della versione free. La possibilità di ottenere informazioni aggiornate in tempo reale amplia le capacità del chatbot e offre un’alternativa sempre più competitiva rispetto agli strumenti di ricerca tradizionali.

Per chi volesse approfondire, la livestream completa di OpenAI è disponibile su YouTube e dura meno di 15 minuti.