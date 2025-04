ChatGPT trasforma i cani in persone (e viceversa): come si fa

Un nuovo trend tecnologico sta facendo discutere la community dell’intelligenza artificiale: la trasformazione digitale di animali domestici in versioni umanizzate. Questo fenomeno, che coinvolge piattaforme come ChatGPT, divide gli utenti tra chi lo considera un passatempo curioso e chi solleva dubbi etici sull’alterazione della relazione tra uomo e animale.

Un’esperienza semplice ma controversa

Il processo è piuttosto diretto: basta caricare una foto del proprio cane o gatto su ChatGPT e richiedere: “Puoi creare un’immagine di questo cane/gatto come umano?”. Tuttavia, nonostante la semplicità del procedimento, molti utenti si lamentano dei tempi di attesa, un aspetto che OpenAI potrebbe dover affrontare per migliorare l’esperienza. Una volta completata l’elaborazione, l’algoritmo restituisce un’immagine umanoide dell’animale, spesso suscitando reazioni miste tra stupore e perplessità.

Implicazioni etiche e culturali

Oltre al divertimento, questo trend virale porta con sé riflessioni più profonde. La tendenza a “umanizzare” gli animali domestici potrebbe rappresentare un fraintendimento della loro vera natura e del legame speciale che condividono con gli esseri umani. Questo rapporto si basa sulla loro diversità e sulla comunicazione non verbale, elementi che rischiano di essere banalizzati da queste tecnologie.

In un contesto più ampio, la tecnologia di intelligenza artificiale si sta inserendo in un filone controverso che include anche strumenti come collari AI per “tradurre” i versi degli animali in linguaggio umano. Tali innovazioni, seppur affascinanti, sollevano interrogativi sull’equilibrio tra sperimentazione tecnologica e rispetto dell’identità degli esseri viventi.

La trasformazione inversa

Interessante notare che il fenomeno funziona anche al contrario: ChatGPT permette di trasformare immagini di esseri umani in animali. Un esempio emblematico è quello di un Labrador con barba umana, che ha suscitato reazioni tra il divertito e lo sconcertato. Questo dimostra come la tecnologia possa essere utilizzata in modo creativo, ma anche come possa sfidare le nostre percezioni e sensibilità.