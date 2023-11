ChatGPT Voice è gratis per tutti: parlare con l'assistente IA dal dispositivo mobile

A fine settembre 2023, OpenAI spiegava che ChatGPT è in grado di vedere, leggere e ascoltare descrivendo un chatbot ormai capace di favorire interazioni uomo-macchina davvero fuori dal comune. La funzionalità ChatGPT Voice, precedentemente disponibile soltanto per coloro che avevano sottoscritto un abbonamento con OpenAI, diventa da oggi accessibile a tutti gli utenti dell’applicazione sui dispositivi mobili Android e iOS.

Con ChatGPT Voice anche gli utenti “non paganti” possono da oggi avviare una conversazione vocale con l’intelligenza artificiale OpenAI e ottenere risposte puntuali e argomentate da parte del modello generativo. Basta installare l’app ChatGPT sul proprio dispositivo Android o iOS quindi toccare l’icona con il simbolo delle cuffie per iniziare a parlare.

Come funziona ChatGPT Voice in versione gratuita

L’applicazione ChatGPT per i dispositivi mobili si trasforma da oggi in un assistente digitale capace di comprendere le richieste vocali e trasformarle in testo (speech-to-text), automaticamente trasferito al sottostante modello generativo.

Per provare la nuova funzionalità anche senza stipulare alcun abbonamento con OpenAI, basta scaricare e installare ChatGPT (verificare di aver installato l’ultima versione). La comparsa della schermata riprodotta in figura, conferma la disponibilità della nuova caratteristica.

Se la schermata e l’icona delle cuffie non apparissero, di solito è sufficiente attendere qualche istante chiudendo e riaprendo l’applicazione sul terminale mobile. Toccando quindi l’icona degli auricolari posta a desta della casella per l’inserimento di una richiesta testuale in ChatGPT, l’app espone un’immagine simile a quella seguente. Significa che è possibile a parole la propria richiesta per ottenere, a distanza di pochi secondi, una risposta di solito soddisfacente.

La risposta di ChatGPT in linguaggio naturale utilizza una voce sintetizzata che si esprime nella stessa lingua dell’utente. Al momento, per i dialoghi in italiano, abbiamo rilevato un po’ un “effetto Dan Peterson”. Tutte le voci al momento selezionabili agendo sulle impostazioni di ChatGPT hanno uno spiccato accento statunitense. Facile ipotizzare che, a breve, accedendo al menu principale di ChatGPT, toccando i tre punti a destra del proprio nome quindi scegliendo Voice, sarà possibile optare per una voce sintetizzata in grado di elaborare meglio i testi in italiano.

Alcune cose da sapere su ChatGPT Voice

ChatGPT Voice può restare sempre in esecuzione in background in attesa di richieste specifiche da parte dell’utente. Ovviamente, questo tipo di attività ha un impatto rilevante in termini di autonomia della batteria. Inoltre, sui dispositivi che utilizzano meccanismi di risparmio energetico particolarmente aggressivi, potrebbe essere necessario disattivarli per la singola app ChatGPT. Ne parliamo nell’articolo sui sistemi di efficienza energetica che impediscono alle app di funzionare.

Le richieste vocali possono essere inviate una dopo l’altra a ChatGPT, facendo una pausa tra l’una e l’altra. Va tenuto presente, però, che al momento non è possibile interrompere ChatGPT mentre sta parlando: in altre parole, non è possibile intromettersi nel suo discorso come si farebbe (spesso poco educatamente) in una normale conversazione.

Tenendo premuto sull’icona Hold for manual control, è possibile passare al controllo manuale ovvero si può scegliere esattamente quando comunicare qualcosa a ChatGPT usando la voce per poi ricevere una risposta.