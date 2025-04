Chrome Android ora ha un lettore PDF integrato: come usarlo

Con l’ultimo aggiornamento di Chrome Android, leggere e modificare documenti PDF diventa un’esperienza fluida e senza interruzioni. Grazie all’introduzione del nuovo lettore PDF nativo nella versione 135.0.7049.101, gli utenti possono ora gestire i documenti direttamente all’interno del browser, eliminando la necessità di affidarsi ad applicazioni esterne.

Funzionalità avanzate per una gestione completa

Il nuovo PDF integrato in Google Chrome non è solo un semplice visualizzatore, ma si configura come un vero e proprio strumento per il lavoro e la produttività. Tra le funzionalità più interessanti offerte da questa integrazione, troviamo:

Strumenti di annotazione personalizzabili, tra cui penna ed evidenziatore, disponibili in diversi colori e spessori

Una funzione di cancellazione per rimuovere eventuali modifiche indesiderate

Opzioni per annullare e ripristinare le azioni, garantendo un controllo totale sulle modifiche

La possibilità di salvare una copia del documento modificato direttamente sul dispositivo

La consultazione dei documenti avviene senza mai uscire dalla scheda di navigazione, garantendo un’esperienza di utilizzo senza interruzioni. Per chi ha necessità di confrontare un documento PDF con altre informazioni presenti online, è comunque possibile aprire il file in una nuova scheda. Questo miglioramento si traduce in un workflow più snello, che riduce sensibilmente la dipendenza da software di terze parti.

Come usare il nuovo lettore PDF

Per iniziare a utilizzare questa funzionalità, è sufficiente aggiornare l’app di Chrome all’ultima versione disponibile sul Play Store. Una volta installato l’aggiornamento, il nuovo lettore PDF sarà automaticamente disponibile, direttamente nel browser.

Nonostante le numerose novità, tuttavia, manca ancora una funzionalità cruciale: la firma digitale. Gli utenti che necessitano di questa opzione dovranno continuare a fare affidamento su applicazioni specializzate per completare questa operazione.