Chrome introduce la funzionalità AI ‘Help me write’ su desktop

Negli ultimi mesi Google ha introdotto costantemente strumenti di intelligenza artificiale in molte delle sue app e servizi. L’ultimo esempio di ciò è la funzionalità “Help me write” (Aiutami a scrivere), che sarà disponibile nelle versioni di Chrome per Windows, Mac e Linux. “Help me write” non è una novità. È infatti già apparso in diverse varianti in Messaggi, Gmail, Documenti, Google Keep e altro ancora. Come ci si aspetterebbe, questa funzionalità fa ciò che promette, ovvero aiuta gli utenti a redigere testi anche lunghi e complessi, in base alle richieste di quest’ultimi.

Chrome: come funziona “Help me write” su desktop

“Help me write” sarà integrata nell’interfaccia utente di Chrome e apparirà nel popup di compilazione automatica del browser. Inoltre, questa funzionalità sarà anche accessibile tramite il menu di scelta rapida. Lo strumento AI di Google è progettato per analizzare il contenuto della pagina web, fornendo suggerimenti contestualmente rilevanti in base all’input dell’utente. Che si tratti di redigere una recensione o di riassumere pensieri, l’intelligenza artificiale sfrutta sia il contenuto della pagina che le interazioni dell’utente per creare risposte appropriate. La funzionalità di Chrome può essere personalizzata in vari dettagli. Ad esempio, l’utente può scegliere lo stile del testo, aggiungendo comandi come “Abbrevia” o “Elabora”. Inoltre, potrà scegliere il tono, tra “casual” e “formale”. Sebbene queste opzioni di personalizzazione siano alquanto limitate rispetto a quelle di Google Documenti o Messaggi, offrono comunque agli utenti un livello di controllo sullo stile di scrittura dell’IA.

Attualmente la nuova funzionalità AI di Chrome è in fase di sviluppo e accessibile tramite due flag sperimentali nella sezione chrome://flags. Tuttavia, il suo rilascio in via ufficiale dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, con Chrome 122, previsto per febbraio 2024. Infine, questa versione di “Help me write” non sarà inizialmente disponibile sui Chromebook. Poco tempo fa, Google aveva annunciato una versione a livello di sistema di questo strumento AI, ma esclusiva per i modelli Chromebook Plus. Gli utenti di Chromebook standard potranno accedere a questo strumento di scrittura AI integrato nel browser una volta che Google implementerà un metodo per distinguere tra dispositivi Plus e non Plus.