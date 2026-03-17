Chrome per Android: la barra dei preferiti arriva su tablet e foldable

Con l’ultima novità rilasciata da Google, la navigazione su Chrome compie un nuovo passo verso l’uniformità tra dispositivi desktop e mobile, segnando un cambiamento che punta a migliorare la produttività degli utenti su display di grandi dimensioni.

L’introduzione della barra dei preferiti per i dispositivi Android a grande schermo – una funzionalità richiesta da tempo e ora finalmente disponibile dalla versione 146 del browser – ridefinisce il modo in cui accediamo ai nostri siti preferiti su tablet e dispositivi foldable.

Non si tratta di una semplice aggiunta estetica: la barra si propone come ponte tra la rapidità di accesso tipica dell’esperienza desktop e la flessibilità del mondo mobile. In un contesto in cui la sincronizzazione tra desktop e mobile è ormai un requisito fondamentale per molti utenti, questa novità rappresenta un passo deciso verso la continuità d’uso, pur lasciando aperti alcuni interrogativi che meritano attenzione.

La barra dei preferiti arriva anche sui dispositivi con display ampi

Dal punto di vista pratico, l’attivazione della barra dei preferiti è a dir poco intuitiva: basta aggiornare il browser alla versione 146, accedere al menu Impostazioni, selezionare la voce Aspetto e abilitare l’opzione Mostra barra dei preferiti. In pochi istanti, i link più utilizzati diventano immediatamente accessibili, replicando fedelmente la logica già nota agli utenti desktop. Si può organizzare i preferiti in cartelle, trascinare i link, visualizzare gli indirizzi completi con una pressione prolungata: la sensazione è quella di avere tra le mani uno strumento potente e versatile, pensato per chi fa della produttività una priorità anche su Android.

È importante sottolineare che, almeno per il momento, la funzionalità resta un’esclusiva di tablet e dispositivi foldable. Gli smartphone Android tradizionali sono esclusi dal rollout, una scelta che ha generato non poche discussioni tra gli utenti e gli addetti ai lavori. Le ragioni di questa limitazione non sono state ufficialmente chiarite da Google: alcuni osservatori ipotizzano che il problema sia legato allo spazio ridotto disponibile sugli schermi più piccoli, altri parlano di una strategia di rilascio graduale per testare la feature in contesti in cui l’area visibile è più generosa e le criticità d’uso sono minori.

Il vantaggio più evidente dell’introduzione della barra dei preferiti riguarda l’eliminazione dei passaggi superflui per raggiungere i siti più visitati. Un semplice tap consente di accedere rapidamente ai propri segnalibri, riducendo i tempi morti e rendendo la navigazione più fluida. Per chi è abituato a lavorare su desktop, la sincronizzazione tramite account Google garantisce una perfetta continuità: i preferiti organizzati su PC vengono immediatamente replicati anche su tablet e foldable, offrendo un’esperienza d’uso coerente e senza soluzione di continuità.