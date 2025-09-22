Chrome per Android: ora tutti possono leggere le pagine web come un podcast

La navigazione digitale sta vivendo una nuova rivoluzione, guidata dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno delle piattaforme di uso quotidiano. Tra queste, Google Chrome per Android si distingue per aver introdotto una funzionalità capace di cambiare radicalmente il modo in cui fruiamo dei contenuti online: Audio Overviews.

Dopo una fase di sperimentazione riservata a pochi utenti, questa innovazione è ora accessibile a una platea molto più ampia, offrendo la possibilità di trasformare qualsiasi pagina web in un vero e proprio podcast interattivo, arricchito da sintesi avanzate e da una presentazione in formato conversazionale.

La nuova funzione segna un netto passo avanti rispetto alla precedente Read Aloud. Se in passato ci si limitava ad ascoltare una lettura meccanica e lineare dei testi, oggi la tecnologia di Google va oltre, elaborando i contenuti e riproponendoli come un dialogo tra due conduttori virtuali. Questo rende l’esperienza non solo più coinvolgente, ma anche più naturale e adatta alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e in movimento.

Audio Overviews è facile da utilizzare per chiunque

L’accesso a Audio Overviews è stato progettato per essere immediato e intuitivo. Basta aprire una pagina web su Chrome tramite il proprio dispositivo Android, toccare il menu a tre punti in alto a destra e selezionare l’opzione Ascolta questa pagina.

Accanto ai controlli per la velocità di riproduzione, è possibile attivare la modalità di sintesi intelligente. La scoperta della funzione, come riportato da Mishaal Rahman di Android Authority, è avvenuta nella versione stabile dell’app, segno che Google punta a un’adozione di massa dopo i primi riscontri positivi.

La tecnologia che anima Audio Overviews non nasce dal nulla, ma si basa sugli stessi algoritmi che hanno dato vita all’app NotebookLM e che sono stati successivamente integrati anche nella piattaforma Gemini.

La crescente domanda di strumenti in grado di ottimizzare l’accesso alle informazioni trova così una risposta concreta. Il formato audio, grazie a Audio Overviews, si adatta perfettamente a contesti dinamici come il commuting quotidiano o l’utilizzo in auto, dove l’integrazione con i sistemi di infotainment rappresenta ormai uno standard imprescindibile. In questo scenario, la possibilità di trasformare qualsiasi pagina web in un podcast segna un salto qualitativo importante, sia per gli utenti privati sia per i professionisti che desiderano rimanere aggiornati senza rinunciare alla praticità.

L’introduzione della funzione nella versione stabile di Chrome segue una roadmap ben precisa: prima la sperimentazione sul canale Canary e sulle versioni beta, poi l’estensione a tutti gli utenti. Il feedback raccolto durante questa fase è stato determinante per il rilascio su larga scala, a conferma dell’impegno di Google nello sviluppo di soluzioni che puntano a migliorare l’accessibilità e l’esperienza digitale.