ChromeOS cambia numerazione per restare allineato a Chrome

Google si prepara a modificare una convenzione che accompagna ChromeOS fin dalla nascita del sistema operativo nel 2011: le future release non seguiranno più la sequenza numerica tradizionale. A partire dalla versione 154, ChromeOS salterà sistematicamente i numeri dispari per continuare a rimanere allineato con il browser Chrome. Dietro una decisione che può apparire puramente estetica si nasconde invece una trasformazione più profonda del modello di aggiornamento adottato da Google.

Perché ChromeOS inizierà a saltare le versioni dispari

Per oltre un decennio Chrome e ChromeOS hanno condiviso lo stesso schema di numerazione. Quando il browser raggiungeva una determinata milestone, il sistema operativo seguiva a breve distanza mantenendo la stessa identificazione numerica. La corrispondenza aveva una logica precisa: Chrome rappresenta il componente principale dell’esperienza Chromebook e una sincronizzazione delle versioni semplifica sviluppo, supporto tecnico e gestione amministrativa.

Google ha però annunciato un’importante accelerazione del browser Chrome. Dal rilascio della versione 153 previsto per settembre 2026, il browser adotterà un ciclo di aggiornamento stabile ogni 2 settimane anziché ogni 4. La scelta punta a distribuire più rapidamente correzioni di sicurezza, miglioramenti delle prestazioni e nuove funzionalità della piattaforma web.

Il problema nasce dal fatto che ChromeOS non può muoversi alla stessa velocità. Un browser moderno può ricevere aggiornamenti frequenti con un impatto relativamente limitato sull’hardware; un sistema operativo deve invece superare verifiche molto più articolate che coinvolgono firmware, driver, chipset WiFi, componenti grafici e numerose configurazioni OEM. Per questa ragione Google manterrà per ChromeOS l’attuale cadenza di rilascio di 4 settimane.

La soluzione scelta è semplice ma efficace: ogni nuova versione stabile di ChromeOS avanzerà di due numeri alla volta. In pratica, dopo la release 152 arriverà direttamente la 154, poi la 156 e così via. In questo modo il numero di versione continuerà a corrispondere a quello del browser Chrome incluso nella piattaforma.

La pressione crescente in fatto di sicurezza

La riduzione del ciclo di rilascio di Chrome non rappresenta una novità isolata. Da alcuni anni i principali browser hanno accelerato notevolmente i tempi di distribuzione degli aggiornamenti. Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Google Chrome hanno progressivamente abbandonato modelli più lenti per reagire con maggiore rapidità alla scoperta di vulnerabilità.

Il browser è oggi uno dei software più esposti agli attacchi. Motori di rendering come Blink, componenti JavaScript come V8, sistemi di isolamento dei processi e meccanismi di gestione della memoria richiedono interventi continui. Una vulnerabilità zero-day può diventare un problema globale nel giro di poche ore; distribuire una correzione due settimane prima può fare una differenza concreta.

Il rovescio della medaglia è che ogni aggiornamento di ChromeOS deve garantire compatibilità con centinaia di modelli Chromebook, Chromebox e dispositivi destinati al settore educativo e aziendale.

Una modifica apparentemente semplice che anticipa cambiamenti più ampi

La decisione di intervenire sulla numerazione evidenzia quanto Chrome e ChromeOS siano diventati strettamente interdipendenti.

Il browser continua a rappresentare il cuore dei Chromebook e mantenere una corrispondenza immediata tra le versioni riduce ambiguità durante attività di supporto, debugging e gestione degli aggiornamenti.

La mossa di Mountain View arriva in una fase particolarmente interessante per il futuro delle piattaforme Google. Di recente sono venute a galla indicazioni ben precise sulla convergenza tra ChromeOS e Android, con un’integrazione sempre più stretta tra le due realtà. Aluminium OS, fusione di ChromeOS e Android, sembra destinato a proporsi come evoluzione dell’offerta desktop Google.