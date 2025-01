Cina apre all'acquisizione di TikTok da parte di Elon Musk

Secondo quanto riportato dalla prestigiosa testata giornalistica Bloomberg, la lunga contesa tra il governo americano e TikTok potrebbe arricchirsi di un nuovo e inaspettato colpo di scena.

Sembra che alcuni funzionari del governo cinese abbiano discusso uno scenario che vede ByteDance cedere la divisione americana di TikTok a Elon Musk. Questo passaggio di consegne potrebbe avvenire se la Corte Suprema del paese confermasse la legge che vieta l’app.

Nonostante il governo del paese asiatico vorrebbe fortemente che ByteDance mantenesse il controllo della piattaforma, i funzionari stanno valutando tale opportunità, anche creare un contesto di dialogo più ampio con il presidente Donald Trump.

Elon Musk compra TikTok? Voci di corridoio e smentite

Se confermate le voci, Musk andrebbe ad acquisire un bacino di utenza enorme. Il social network in questione, al momento, conta 170 milioni di utenti sul territorio americano. Un numero così elevato di persone significa potenziali entrate pubblicitarie enormi.

A dispetto di queste voci, al momento TikTok smentisce eventuali trattative. In una dichiarazione a Variety, un portavoce della piattaforma ha definito come “pura finzione” la possibile cessione all’imprenditore di origini sudafricane.

Tutto ciò arriva in un momento delicato per TikTok, con la sua eventuale chiusura sul territorio americano che si avvicina, con data di ban fissata per il 19 gennaio, e con alcuni utenti che stanno già abbandonato il social. Di fatto, il destino della piattaforma si deciderà, per forza di cose, nelle prossime ore.

D’altro canto anche in territorio europeo, la situazione di TikTok non è rosea. Negli scorsi mesi la stessa è stata soggetta a indagini da parte dell’UE (così come YouTube), con un particolare focus sugli algoritmi utilizzati per mostrare contenuti agli utenti.