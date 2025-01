TikTok non esisterà più: il 19 gennaio chiude negli USA, parola alla Corte Suprema

Ormai ci siamo: a breve TikTok potrebbe abbandonare il territorio statunitense per via delle questioni trite e ritrite in questi mesi. Si è arrivati all’atto finale, con la giornata di oggi che sarà cruciale in quanto a pronunciarsi sarà la Corte Suprema USA che è l’unica al momento a poter salvare la piattaforma per gli utenti americani. Oggi dunque ci sarà l’ultimo atto di questa situazione che per molti si sta dimostrando più che spiacevole. Nel caso in cui non dovesse andar bene, saranno 170 i milioni di americani che dovranno fare a meno di TikTok.

TikTok via dagli USA? Come si è arrivati a tutto ciò

Per chi non sapesse come si è arrivati a questo punto, bisogna chiarire che gli USA avevano imposto a ByteDance, azienda proprietaria di TikTok di cedere la proprietà ad una realtà americana. Tutto ciò per via di alcune accuse riguardanti legami con il governo cinese che avevano alimentato (e che tuttora alimentano) timori sulla sicurezza nazionale.

Il governo americano sostiene infatti che i dati di decine e decine di milioni di utenti americani possano essere condivisi con la Cina, mettendo a rischio il paese e richiedendo dunque provvedimenti di questo genere.

TikTok è nelle mani della Corte Suprema, tutto si decide oggi

La dead line è stata impostata alla prossima settimana, con TikTok che dunque potrebbe scomparire dagli Stati Uniti. Oggi nel frattempo a pronunciarsi sarà la Corte Suprema che avrà l’ultima parola sulla questione.

Saranno circa due le ore in cui si terrà l’udienza, con il governo americano da una parte e Bytedance dall’altra. Nel caso in cui non dovesse saltare fuori qualcosa di clamoroso a bloccare il procedimento, dal 19 gennaio prossimo TikTok non sarà più disponibile negli Stati Uniti. Bisognerà attendere solo la fine della giornata di oggi per avere qualche chiarimento in più, anche se il destino del celebre social sembra essere segnato.