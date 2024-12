TikTok: si muove Trump, ecco come potrebbe salvare la piattaforma dal ban

Manca ormai sempre meno al procedimento che vedrà TikTok affrontare una questione che ormai va avanti da mesi. La piattaforma social, come già detto più volte, potrebbe incappare in un ban negli Stati Uniti ma Trump potrebbe cambiare il corso degli eventi. Il prossimo presidente USA infatti avrebbe già chiesto il rinvio del procedimento.

Trump ha chiesto il rinvio del procedimento per TikTok

L’avvocato di Trump, D. John Sauer, ha presentato un amicus brief in cui spiega che il futuro presidente vuole risolvere il problema “attraverso mezzi politici”. La legge che impone il divieto o la vendita di TikTok entrerà in vigore il 19 gennaio 2025, solo un giorno prima che Trump assuma ufficialmente la carica. Sauer ha definito questa tempistica “sfortunata”, sottolineando che il presidente eletto necessita di ulteriore tempo per negoziare un accordo con TikTok.

Nel documento, l’avvocato fa leva sulle capacità di negoziazione di Trump e sul suo storico rapporto con i social media, facendo riferimento anche alla piattaforma Truth Social, creata dall’ex presidente. La richiesta evidenzia come una soluzione negoziata possa evitare un divieto immediato, garantendo una gestione più equilibrata del caso.

La posizione di Trump su TikTok rappresenta un netto cambio di direzione rispetto al 2020, quando si era impegnato per il ban dell’app a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. Ora, però, Trump ritiene che un eventuale divieto favorirebbe aziende come Facebook, che definisce “un nemico del popolo, insieme a gran parte dei media”.

Di certo una decisione del genere nel mondo social avrebbe un impatto clamoroso, soprattutto negli Stati Uniti dove il pubblico è molto vasto. Allo stesso tempo il futuro di TikTok resta incerto e le richieste di Trump potrebbero giocare un ruolo cruciale. Più passa il tempo, più si arriva vicini al dunque: ben presto il futuro dell’applicazione social più famosa di questi ultimi anni verrà delineato.