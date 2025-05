La Cina sta mandando in orbita dei satelliti speciali: a cosa servono

La Cina sta costruendo la prima rete di calcolo spaziale globale. Il 14 maggio 2025, dal Centro di Lancio Satelliti di Jiuquan, il razzo Long March 2D ha portato in orbita 12 satelliti all’avanguardia, parte del progetto “Star Computing” sviluppato da Guoxing Aerospace. Questa iniziativa segna una rivoluzione tecnologica, spostando l’elaborazione dati dallo spazio terrestre a quello orbitale.

Space Computing Constellation 021

La “Space Computing Constellation 021” è una rete di computer installata su satelliti con una potenza di calcolo combinata di 5 POPS, con ogni satellite che raggiunge una potenza massima fino a 744 TOPS. La rete è dotata di collegamenti laser tra i satelliti con velocità di trasmissione di 100 Gbps e sistemi di intelligenza artificiale spaziale con un’accuratezza del 99%.

Questa infrastruttura avanzata permette anche il telerilevamento terrestre in tempo reale, ottimizzando la gestione dei dati e riducendo significativamente i costi di trasmissione.

Dietro questo ambizioso progetto c’è una collaborazione strategica tra National Star Aerospace (Guoxing Yuhang), il laboratorio ZheJiang e il distretto high-tech di Neijiang.

I satelliti, denominati tutti con nomi di città e province cinesi come “Neijiang”, “Zhejiang One” e “Taizhou”, integrano tecnologie innovative che vanno oltre il semplice calcolo. Ad esempio, la collaborazione con l’Università di Guangxi e l’Osservatorio Astronomico Nazionale cinese ha permesso l’installazione di rilevatori di polarizzazione a raggi X, utili per lo studio di fenomeni cosmici come i lampi di raggi gamma. Questa funzionalità rappresenta un ulteriore passo avanti per l’osservazione e l’analisi dello spazio profondo.

Seconda generazione in arrivo

Il progetto “Star Computing” non si ferma qui. Guoxing Aerospace è già al lavoro sulla seconda generazione di satelliti intelligenti, che promettono capacità ancora più avanzate. Questo sviluppo conferma che la Cina mira alla leadership nel settore aerospaziale, in linea con la visione del presidente Xi Jinping.

E non si tratta di un progetto degli ultimi mesi, ma di un lavoro che va avanti da anni: nel 2020 Guoxing Aerospace ha annunciato l’avvio dei lavori per realizzare la Space Computing Constellation 021, con un piano di lancio di 10.000 satelliti in 10 anni. I primi sono stati lanciati, nei prossimi 5 anni si prevedono centinaia di nuovi lanci.