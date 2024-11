Cinnamon 6.4: update aggiorna il tema dell'ambiente desktop

Il team di sviluppo di Linux Mint ha appena lanciato Cinnamon 6.4, apportando diversi miglioramenti e correzioni a uno degli ambienti desktop Linux più amati. Questa versione si concentra su perfezionamenti dell’interfaccia utente, aggiunge funzionalità e risolve bug di vecchia data, con l’obiettivo di fornire un’esperienza migliorata e più intuitiva. Una delle maggiori modifiche in Cinnamon 6.4 riguarda le finestre di dialogo modali riprogettate, che offrono un aspetto moderno, migliorando l’usabilità e la coerenza visiva. Questa novità è abbinata a un layout rinnovato per il display su schermo (OSD) “workspace switch“, che fornisce un flusso di lavoro più fluido quando si passa da un’area di lavoro all’altra. Tale funzionalità sarà molto apprezzata dagli utenti che si affidano a più desktop per il loro lavoro.

Inoltre, il tema Cinnamon ha ricevuto un restyle significativo. Le principali novità includono un aspetto più pulito per il menu di avvio, uno stile migliorato per le icone dell’applet e un’applet di alimentazione riprogettata. Le finestre di dialogo e le notifiche presentano un nuovo supporto per pulsanti colorati e miniature aggiornate, rendendo le interazioni visivamente più distinte e accessibili. Gli utenti apprezzeranno anche la maggiore flessibilità nella gestione del loro sistema. Cinnamon 6.4 include ora una scheda nelle impostazioni Display per configurare la funzionalità “Luce notturna” (Night Light). Tale opzione aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi regolando la temperatura del colore dello schermo durante le ore serali.

Altri miglioramenti in termini di usabilità includono una navigazione migliorata con le frecce del tastierino numerico nel menu principale. Vi è poi la possibilità di elencare solo le finestre del monitor corrente nell’elenco delle finestre raggruppate. Cinnamon 6.4 migliora anche il debug e lo sviluppo. L’introduzione di nuovi widget come “StPasswordEntry” semplifica le richieste di autenticazione, mentre diverse finestre di dialogo sono state convertite per sfruttare la libreria “Clutter” per un posizionamento e una reattività migliori. Il nuovo update non si limita solo ai miglioramenti visivi e funzionali, ma affronta anche importanti elementi dietro le quinte. Grazie ai contributi della community, l’agente di rete ora gestisce correttamente le ricerche delle proprietà dei plugin. Dall’altro lato, i miglioramenti alla gestione dell’alimentazione assicurano un supporto migliore per vari dispositivi a batteria.

Infine, una nuova finestra di dialogo per la selezione del dispositivo audio offre un modo più semplice per gestire le opzioni di output audio. Cinnamon 6.4 sarà l’ambiente desktop predefinito nella futura distribuzione Linux Mint 22.1 (Xia), in uscita il mese prossimo. Tuttavia, gli utenti potranno anche installarlo anche su altre distribuzioni GNU/Linux che offrono la versione più recente di Cinnamon (come Arch Linux) tramite i repository software stabili.