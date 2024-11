Claude AI può finalmente analizzare i file PDF

Gli sviluppatori di Anthropic hanno aggiunto un’interessante funzionalità che permette al modello AI Claude 3.5 Sonnet di interagire in diversi modi con i file PDF.

La funzione, chiamata Visual PDFs, non si limita a interpretare il testo presente sui documenti essendo in grado anche di considerare altri contenuti come immagini, grafici e diagrammi.

Come spiegato da Anthropic, Visual PDFs è in grado di lavorare con qualunque PDF, anche se si tratta di documenti con più pagine. Secondo chi ha curato l’implementazione, per ottenere il massimo dalla funzione è necessario che il testo all’interno del file sia leggibile, presenti caratteri standard e con pagine che siano orientate correttamente.

Nonostante questa integrazione sia molto interessante, va ricordato come non sia del tutto una novità. Già da tempo ChatGPT offre soluzioni molto simili a quanto descritto da Anthropic.

Come analizzare i file PDF con Claude

Per sfruttare il nuovo strumento è possibile porre domande a Claude rispetto al contenuto di un file. Come mostrato da alcuni esempi proposti da Anthropic, la nuova funzione si rivela ideale in contesti come:

Analisi di repor t, grafici e tabelle a tema finanziario;

t, e a tema finanziario; Estrazione di informazioni da documenti legali;

da documenti legali; Traduzioni ;

; Conversione dei PDF in diversi formati.

Nonostante tutto ciò, va detto che Visual PDFs presenta anche un limite. Per poter usufruire di questo potente strumento è necessario essere possessori di un piano Pro di Claude. Va inoltre tenuto conto che la funzione è ancora in fase beta, dunque potrebbe non rivelarsi del tutto precisa in determinati contesti.

Al di là dei limiti appena descritti, per chi lavora abitualmente con questo formato di documenti, l’ausilio dell’AI può rendere il lavoro molto meno faticoso.