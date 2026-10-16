Claude Code reverse-engineerizza hardware Windows e crea driver Linux funzionanti

L’Intelligenza Artificiale sta aprendo nuove possibilità per migliorare il supporto hardware su Linux, soprattutto quando i produttori non forniscono driver compatibili o documentazione tecnica sufficiente.

Un’esperienza raccontata da Christian Schaller, sviluppatore di Red Hat e collaboratore dell’ecosistema GNOME, mostra come questi strumenti possano contribuire a risolvere problemi che tradizionalmente richiedono competenze specialistiche e molto tempo.

Il lavoro ha riguardato uno scanner fotografico per negativi e una fotocamera integrata in un portatile. In entrambi i casi, l’obiettivo era comprendere il comportamento dei componenti e correggere il software necessario al loro funzionamento. Il risultato offre una prospettiva concreta sull’impiego dell’AI nello sviluppo open source, senza nascondere l’importanza delle verifiche tecniche effettuate da persone reali.

Come l’AI aiuta a sviluppare driver per Linux

La difficoltà principale del reverse engineering consiste nel ricostruire il funzionamento di dispositivi dei quali non sono disponibili informazioni tecniche complete. Gli sviluppatori devono osservare le comunicazioni tra hardware e software, interpretare sequenze di dati e formulare ipotesi sul significato dei comandi inviati alle periferiche.

Schaller ha utilizzato Claude Code per analizzare le comunicazioni USB dello scanner Plustek OpticFilm 8200i, il cui chipset aggiornato non era supportato dal driver Linux esistente. Lavorando con una macchina virtuale Windows dotata del software originale del produttore, è stato possibile registrare le interazioni con il dispositivo e confrontarle con quelle ottenute durante i test su Linux.

L’AI ha contribuito a individuare differenze nelle sequenze di comunicazione, interpretare i dati acquisiti e preparare modifiche al driver. Questo approccio ha permesso di ottenere scansioni riconoscibili nel giro di poche ore, arrivando successivamente a un risultato molto più completo. Nel frattempo, anche il progetto SANE, utilizzato per gestire gli scanner su Linux, aveva introdotto autonomamente il supporto per il dispositivo.

Il contributo dell’AI non si è limitato alla periferica di acquisizione fotografica. Schaller ha applicato una metodologia simile alla fotocamera MIPI integrata nel suo Lenovo ThinkPad X1 Carbon, intervenendo sul driver del kernel Linux e sulla libreria libcamera. Le correzioni hanno migliorato la qualità delle immagini, che inizialmente presentavano una luminosità insufficiente e una dominante cromatica evidente. Le modifiche proposte sono state sottoposte al processo di revisione tecnica previsto dai rispettivi progetti.

hw-harness rende il metodo più accessibile

Per facilitare esperimenti analoghi, Schaller ha pubblicato hw-harness, un insieme di strumenti pensato per rendere più ripetibile il processo di analisi. Il progetto permette di acquisire le comunicazioni generate dal driver originale, ripetere le operazioni utilizzando quello in sviluppo e confrontare le registrazioni per individuare eventuali discrepanze.

Nel caso delle periferiche interne che non utilizzano un collegamento facilmente intercettabile, il metodo prevede l’esame di informazioni di configurazione disponibili nell’ambiente Windows, comprese le tabelle ACPI e i dati del registro di sistema. L’intento è ricavare informazioni verificabili sul comportamento del dispositivo, anziché affidarsi alla copia del codice proprietario.

L’esperienza comprende anche Negative Vibes, un’applicazione GNOME sviluppata in Rust per digitalizzare negativi e diapositive. Il programma offre strumenti per invertire i colori, correggere le immagini e rimuovere polvere e graffi, mantenendo un flusso di lavoro non distruttivo.

Questi risultati non dimostrano che qualsiasi periferica possa essere resa compatibile automaticamente. La qualità delle registrazioni, la disponibilità dell’hardware e la possibilità di verificare le ipotesi rimangono determinanti. L’AI può ridurre il lavoro ripetitivo, ma non sostituisce i test fisici né la revisione delle modifiche.