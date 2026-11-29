Quando si parla di Linux, il nome di Linus Torvalds è inevitabile.
Il suo ruolo nello sviluppo del kernel rende ogni sua scelta tecnologica interessante per la comunità, soprattutto quando riguarda il sistema operativo che utilizza sul proprio computer.
Molti potrebbero aspettarsi Ubuntu, una distribuzione conosciuta anche al di fuori degli ambienti tecnici. La realtà, però, è diversa: Torvalds ha raccontato di utilizzare Fedora, una scelta maturata nel tempo e legata al suo lavoro. La preferenza non va interpretata come una classifica delle distribuzioni né come un consiglio valido per tutti. Le sue dichiarazioni aiutano a capire quali caratteristiche considera importanti chi lavora sul cuore di Linux.
Perché Linus Torvalds preferisce Fedora
La scelta di Fedora non nasce da una particolare attrazione per l’interfaccia grafica o per l’esperienza desktop. In un’intervista realizzata durante la collaborazione con Linus Tech Tips, Torvalds ha spiegato che il progetto di Red Hat mantiene un rapporto molto stretto con gli sviluppatori del kernel. Questo aspetto rappresenta un vantaggio concreto per chi deve intervenire sul codice alla base del sistema operativo.
Il programmatore ha anche raccontato di aver incontrato difficoltà con Ubuntu quando aveva bisogno di aggiornare il kernel. La distribuzione, orientata soprattutto a un pubblico consumer, non rispondeva alle sue esigenze professionali. Non si tratta di una critica generale alla qualità del progetto Canonical, ma di una differenza nelle priorità. Un sistema pensato per semplificare l’esperienza quotidiana può adottare scelte che non coincidono con quelle di uno sviluppatore impegnato sul nucleo del sistema.
Durante la conversazione è emerso anche un particolare interessante: Torvalds non sembra attribuire grande importanza alla versione della distribuzione installata. Nel filmato viene mostrata un’installazione di Fedora non aggiornata all’ultima release disponibile in quel momento. Il dettaglio conferma quanto il suo interesse sia concentrato sul funzionamento dell’ambiente di sviluppo, piuttosto che sulle novità introdotte a ogni aggiornamento.
La distribuzione non determina la qualità di Linux
Le parole di Torvalds offrono uno spunto utile per comprendere il rapporto tra distribuzioni e sviluppo del software libero. Fedora costituisce il suo ambiente abituale, ma questo non significa che rappresenti una scelta superiore per qualsiasi utilizzatore. Le esigenze di uno sviluppatore del kernel sono distanti da quelle di chi desidera un computer pronto per navigare sul Web o lavorare con applicazioni comuni.
La stessa posizione emerge dalle sue dichiarazioni precedenti. In passato, il creatore di Linux aveva spiegato che la familiarità acquisita con Fedora derivava anche dal buon supporto offerto all’architettura PowerPC. Una motivazione legata alla storia personale, dunque, più che a una graduatoria tecnica assoluta.
Il punto centrale è che una distribuzione dovrebbe essere valutata in rapporto allo scopo per cui viene utilizzata. Le preferenze di una figura autorevole possono offrire indicazioni interessanti, ma non sostituiscono la prova diretta. Per chi si avvicina a Linux, questa distinzione rappresenta un invito a scegliere con curiosità e spirito critico, senza trasformare le abitudini di un esperto in regole universali.