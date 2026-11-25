Ritrovare l’aspetto storico di Windows XP su un computer Linux non significa più affidarsi soltanto a temi grafici che ne imitano l’interfaccia.

Un nuovo progetto open source punta a qualcosa di diverso: eseguire il vero ambiente desktop del sistema operativo Microsoft all’interno di una distribuzione Linux. L’iniziativa, sviluppata da un programmatore indipendente, sta attirando l’attenzione degli appassionati per la fedeltà del risultato.

Il progetto si chiama win4wine e dimostra come la compatibilità tra sistemi operativi possa raggiungere traguardi curiosi anche al di fuori degli utilizzi tradizionali. Non si tratta, tuttavia, di una nuova versione ufficiale di Windows, ma di un esperimento tecnico che merita attenzione.

Win4wine porta il vero desktop Microsoft su Linux

Il progetto è stato pubblicato su GitHub dallo sviluppatore mikuta0407 e si basa su Wine 11.0, il livello di compatibilità open source che permette di eseguire programmi Windows negli ambienti Linux. La modifica più interessante riguarda explorer.exe, il componente originale che gestisce la shell grafica di Windows XP.

L’intervento consente di utilizzare l’interfaccia storica direttamente su Debian 13. Il risultato non è una semplice riproduzione estetica: il menu Start, la barra delle applicazioni e le finestre di Esplora risorse provengono dall’ambiente Microsoft. Questa distinzione è importante perché separa il progetto dai consueti pacchetti di personalizzazione, che si limitano a riprodurre colori e forme senza utilizzare i componenti originali.

Un altro aspetto interessante riguarda il rapporto con il software nativo. Le applicazioni Linux possono essere avviate attraverso il menu Start dell’interfaccia recuperata e poi ridotte a icona nella barra delle applicazioni. Le immagini pubblicate dall’autore mostrano un ambiente che richiama da vicino l’esperienza del vecchio sistema operativo, pur funzionando su una piattaforma differente.

Requisiti, alternative e limiti dell’esperimento

Per provare win4wine occorre procurarsi autonomamente un’immagine ISO di Windows XP Professional SP3. Il progetto, infatti, non distribuisce i file proprietari di Microsoft: uno script di installazione estrae quelli necessari dall’immagine fornita dall’utente. Questa scelta distingue il codice open source dai contenuti coperti da licenza e lascia all’utente la responsabilità di utilizzare materiale di cui possiede i diritti.

L’iniziativa non si limita alla piattaforma XP. Lo script riconosce anche un’immagine di Windows 7 SP1 a 64 bit, sebbene questa variante sia ancora sperimentale e non disponga del supporto per Aero Glass. Chi non possiede un’immagine di Windows può inoltre valutare l’utilizzo della shell di ReactOS, un’alternativa indipendente ispirata all’architettura Microsoft.

Resta però una distinzione fondamentale tra dimostrazione tecnica e prodotto pronto per il pubblico. Lo stesso sviluppatore avverte che il progetto non è adatto all’impiego quotidiano. Per questo motivo, una macchina virtuale rappresenta l’ambiente più prudente nel quale esplorarne le possibilità.

L’esperimento evidenzia un aspetto interessante dell’evoluzione del software: le interfacce considerate superate possono conservare valore anche quando il sistema operativo originale non rappresenta più la scelta principale. Win4wine diventa così un esempio concreto di come la compatibilità possa trasformarsi in uno strumento di conservazione informatica, oltre che in un’occasione per riscoprire un capitolo importante della storia dei personal computer.