Il gaming su Linux continua a compiere passi avanti, ma il supporto ai sistemi anti-cheat resta un ostacolo per chi vorrebbe abbandonare Windows senza rinunciare ai propri giochi preferiti.

Con il nuovo aggiornamento di novembre, CachyOS affronta proprio questo limite introducendo la compatibilità con Easy Anti-Cheat Linux v2. La distribuzione basata su Arch Linux adotta una configurazione specifica, pensata per soddisfare i controlli di sicurezza richiesti dalla tecnologia di Epic Games. La novità si inserisce in un percorso più ampio di apertura dell’ecosistema videoludico verso Linux, anche grazie al lavoro sul nuovo launcher Epic. Non significa, però, che ogni titolo protetto dal sistema anti-cheat funzionerà automaticamente.

Un kernel dedicato per Easy Anti-Cheat

Il componente centrale è linux-cachyos-eac, un kernel dedicato firmato con una chiave riconosciuta da Epic. Easy Anti-Cheat v2 controlla l’avvio del computer e richiede Secure Boot, TPM 2.0, IOMMU attivo e modalità lockdown, che limita il caricamento ai moduli firmati.

Il kernel compare come voce autonoma nel bootloader, separata dall’avvio abituale, e si può selezionare per i giochi compatibili. Lo script eac-setup configura systemd-boot, Limine e rEFInd; eac-status verifica il risultato. L’integrazione con GRUB resta sperimentale. La firma condivisa con il bootloader permette al firmware di verificare l’integrità della sequenza di avvio.

Il lockdown esclude i moduli DKMS. Per questo CachyOS fornisce pacchetti specifici per driver NVIDIA, ZFS e modulo r8125. Chi utilizza BitLocker o sblocca il disco tramite TPM dovrebbe consultare la guida ufficiale prima di modificare la configurazione di avvio.

Strumenti rinnovati oltre al supporto anti-cheat

Il rilascio aggiorna CachyOS Package Installer con una nuova interfaccia e il supporto facoltativo ad AUR, Flatpak e AppImage.

Prima di compilare un pacchetto AUR, mostra i file di configurazione e gli script d’installazione, evidenziando con un’analisi statica le parti da controllare. Durante gli aggiornamenti rende visibili le differenze rispetto al pacchetto già installato.

Arriva anche cachyos-recovery, un ambiente autonomo per provare e ripristinare snapshot Btrfs senza una chiavetta live. Supporta dischi cifrati con LUKS e funziona senza Snapper. È disponibile inoltre un’immagine per Windows Subsystem for Linux, che permette di utilizzare la distribuzione all’interno di Windows.

Il rilascio comprende modifiche all’installazione, alla gestione dei driver grafici e al riconoscimento hardware. La base software include Linux 7.3.5, Mesa 26.3.1 e driver NVIDIA 620.73.04. Il progetto interviene così sia sull’esperienza di gioco sia sulla manutenzione del sistema.

La nuova compatibilità offre agli utenti Linux una strada per soddisfare i controlli di sicurezza richiesti da una generazione più recente di anti-cheat. L’effettiva disponibilità dipenderà tuttavia dagli sviluppatori, chiamati ad abilitare il supporto nei singoli titoli. Il lavoro di CachyOS prepara l’infrastruttura: la scelta di adottarla resta nelle mani di chi pubblica i giochi.