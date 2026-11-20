In un panorama informatico in cui i sistemi operativi tendono a richiedere risorse sempre più generose, XXRI OS prova a seguire la direzione opposta.

Questa distribuzione Linux punta a offrire un ambiente grafico riconoscibile anche su computer datati, senza trasformare ogni operazione in una procedura da terminale. Il dato che ha attirato l’attenzione è il consumo di memoria registrato durante una prova condotta da The Register: una cifra sorprendentemente contenuta, ma da interpretare nel giusto contesto.

Il progetto non promette prestazioni da workstation né intende sostituire ogni PC moderno. La sua proposta riguarda un’esigenza concreta: recuperare macchine modeste per attività quotidiane e poco impegnative.

XXRI OS, un desktop Linux dalle dimensioni ridotte

La particolarità di XXRI OS emerge dal rapporto tra dimensioni e funzioni. Il file d’installazione completo occupa 287,4 MB; nella prova in VirtualBox, il sistema ha richiesto 675 MB su disco. Con desktop grafico e terminale aperto, l’utilizzo di RAM indicato era di 75 MB. Aprendo anche il lanciatore delle applicazioni, il consumo è salito a 220 MB: un dato che mostra quanto incidano le attività in corso.

Il progetto deriva da Tiny Core Linux, ma cerca di rendere l’esperienza meno specialistica. Si installa sul disco con una procedura tradizionale e propone un ambiente simile a quello di un desktop comune. Include un gestore di file, un editor di testo e un lettore multimediale; un catalogo permette di aggiungere componenti, mentre le impostazioni comprendono uno strumento per gli aggiornamenti. È presente anche un browser integrato e sono disponibili immagini per architetture x86 a 32 e 64 bit.

Cosa si può fare con questa distribuzione Linux

Questa dotazione rende XXRI OS interessante per chi vuole affidare un compito semplice a un vecchio portatile o a un computer inutilizzato. La gestione dei documenti, l’organizzazione delle cartelle, la riproduzione di file audio e l’esecuzione di comandi di base sono attività in linea con la filosofia del progetto. La leggerezza, però, non significa poter sostenere ogni carico: il browser e i programmi più complessi richiedono più memoria, mentre la prova citata non equivale a una verifica su ogni modello di PC.

Anche la compatibilità va valutata con attenzione. Il browser integrato richiede un processore con supporto SSE2, caratteristica che può mancare su alcune macchine datate. Aumentare la RAM, quindi, non risolve da solo ogni limite: contano anche la CPU e il supporto delle periferiche. Prima di adottare questa distribuzione come sistema principale, conviene provarla sul dispositivo di destinazione e controllare che gli strumenti necessari funzionino come previsto.

Il valore di XXRI OS non consiste nel rendere attuale un computer superato, ma nel restituirgli una funzione sensata. Una macchina inadatta ai carichi più pesanti può ancora diventare una postazione per attività essenziali. È un approccio che invita a misurare la tecnologia sui bisogni concreti, anziché sulla rincorsa continua a prestazioni superiori.