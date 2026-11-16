Azure Linux 4.0: Microsoft cambia base e sceglie Fedora

Microsoft rafforza la propria presenza nell’ecosistema Linux con una trasformazione importante della distribuzione destinata alla sua infrastruttura cloud.

Azure Linux, sviluppata internamente dall’azienda, si evolve con una base tecnologica differente e ambizioni più ampie rispetto al passato. La scelta di Fedora rappresenta un cambiamento strategico, perché permette di utilizzare un ecosistema consolidato senza rinunciare al controllo diretto sulla piattaforma.

La novità interessa soprattutto amministratori di sistema e organizzazioni che gestiscono applicazioni aziendali su infrastrutture cloud. L’obiettivo è offrire un ambiente più versatile, capace di accompagnare le esigenze operative delle imprese senza imporre necessariamente l’acquisto di una distribuzione commerciale. Una mossa che introduce un nuovo elemento nella competizione tra i principali fornitori Linux.

Fedora diventa la nuova base di Azure Linux

La novità principale di Azure Linux 4.0 riguarda il passaggio alla base Fedora, che sostituisce l’impostazione precedente derivata da Common Base Linux. Microsoft punta così su un ecosistema RPM già conosciuto da numerosi professionisti e sviluppatori. Questa scelta semplifica l’avvicinamento alla distribuzione anche per chi lavora abitualmente con strumenti e procedure tipici dell’ambiente Fedora.

Il cambiamento non significa che Azure Linux sia diventata una semplice copia della distribuzione comunitaria. Microsoft mantiene il controllo sulla selezione dei pacchetti, sulla creazione delle immagini e sulle politiche di aggiornamento. Il risultato è una piattaforma derivata da Fedora, ma adattata alle necessità dell’infrastruttura Azure.

Anche il kernel è stato personalizzato per migliorare l’integrazione con l’ambiente virtualizzato di Microsoft. Sono presenti driver specifici per Hyper-V e ottimizzazioni destinate all’esecuzione dei carichi di lavoro cloud. L’integrazione nativa con Defender for Cloud, Azure Monitor e Azure CLI punta inoltre a semplificare le attività degli amministratori che utilizzano già i servizi dell’azienda.

Una distribuzione gratuita per le aziende

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modello economico. Azure Linux 4.0 può essere utilizzata sulle infrastrutture cloud Microsoft senza costi aggiuntivi per la licenza del sistema operativo. Rimangono naturalmente da sostenere le spese relative alle risorse di calcolo e agli altri servizi eventualmente utilizzati.

La distribuzione non è più pensata esclusivamente come base leggera per i container. Microsoft la propone anche per applicazioni web, database e carichi di lavoro legati all’elaborazione accelerata. Questa apertura amplia il pubblico potenziale e permette all’azienda di presentare una soluzione alternativa alle distribuzioni Linux commerciali.

La conseguenza potrebbe interessare soprattutto realtà che utilizzano già Azure e desiderano contenere i costi di gestione. Red Hat Enterprise Linux e SUSE Linux Enterprise restano soluzioni consolidate, con ecosistemi di supporto e certificazioni specifiche, ma la proposta Microsoft introduce una nuova possibilità da valutare.

Il progetto è disponibile attraverso GitHub e rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del rapporto tra Microsoft e il software libero. La scelta di Fedora dimostra quanto la collaborazione con le comunità open source possa diventare strategica anche per un grande fornitore commerciale.