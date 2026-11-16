Asahi Linux cambia licenza e apre una nuova fase sui Mac M3

Portare Linux sui computer Apple con processori proprietari è una sfida tecnica che richiede un lavoro costante di analisi e sviluppo.

Il progetto Asahi Linux rappresenta uno dei tentativi più importanti in questa direzione e sta attraversando una fase di cambiamento significativa. Il gruppo ha annunciato una revisione della propria strategia sulle licenze open source, accompagnandola con progressi nella compatibilità hardware.

La novità interessa soprattutto chi desidera utilizzare una distribuzione Linux sui Mac più recenti, ma coinvolge anche l’intera comunità degli sviluppatori. Le decisioni prese dal gruppo, infatti, non riguardano soltanto il funzionamento del sistema operativo: toccano anche il modo in cui il lavoro condiviso viene tutelato e distribuito.

Perché Asahi Linux abbandona la licenza MIT

La decisione più importante riguarda il passaggio dalla licenza MIT alla GNU General Public License, nella versione 2 o successive.

Il gruppo ha spiegato che la scelta nasce da alcuni tentativi di appropriazione del lavoro sviluppato dalla comunità. In particolare, soggetti esterni avrebbero prelevato codice ancora in fase di sviluppo dai repository personali dei collaboratori, ripubblicandolo senza attribuzione oppure riscrivendolo attraverso modelli linguistici per nasconderne la provenienza.

La licenza MIT consente un riutilizzo molto ampio del codice, anche all’interno di prodotti proprietari. La GPL introduce invece il principio del copyleft: chi distribuisce una versione modificata deve rispettare gli obblighi di condivisione del codice previsti dalla licenza. L’intenzione è impedire che il lavoro collettivo venga trasformato in una soluzione commerciale chiusa, senza restituire miglioramenti alla comunità.

Il cambiamento non è ancora completato e coinvolge progressivamente i repository del progetto. La scelta potrebbe però complicare i rapporti con alcune realtà dell’ecosistema BSD, che in passato avevano beneficiato della maggiore permissività della licenza precedente. Si tratta di un compromesso importante tra protezione del lavoro comune e libertà di riutilizzo.

Mac M3, grafica e Thunderbolt: i progressi tecnici

Sul fronte hardware, Asahi Linux ha reso disponibile il supporto generale ai computer equipaggiati con processori M3. Un passaggio importante riguarda DCP, il componente responsabile della gestione dei display: la sua attivazione migliora l’efficienza energetica e permette la sospensione del sistema. Anche lo spazio dello schermo attorno alla tacca dei MacBook compatibili può essere utilizzato.

Rimane invece aperta la questione dell’accelerazione grafica. Il gruppo di ricerca è riuscito a inizializzare la GPU M3 e a visualizzare il primo triangolo, un risultato preliminare che dimostra i progressi nella comprensione dell’hardware. Non significa ancora poter contare su prestazioni grafiche adeguate per applicazioni impegnative.

Un’altra novità riguarda Thunderbolt, la cui implementazione iniziale è entrata nel kernel utilizzato dal progetto. Le funzionalità disponibili comprendono USB 3 e collegamenti di rete, mentre il trasferimento PCIe e il tunneling DisplayPort non sono ancora supportati.

Anche i processori M4 Pro, M4 Max e M5 sono entrati nella fase iniziale di abilitazione. Il lavoro dimostra quanto sia complesso adattare Linux alle piattaforme Apple senza documentazione hardware completa.

La direzione intrapresa da Asahi Linux evidenzia una questione più ampia: l’innovazione open source dipende dalla possibilità di condividere conoscenze senza perdere il controllo sul lavoro dei contributori. La sostenibilità di un progetto tecnologico non si misura soltanto dalla quantità di dispositivi supportati, ma anche dalla capacità di mantenere una comunità attiva e collaborativa.