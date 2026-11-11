Una distro Linux pensata per l'AI? Kora sfida Windows e macOS

Kora è un nuovo sistema operativo basato su Linux che prova a ripensare il computer desktop attorno all’Intelligenza Artificiale.

Il progetto nasce per sviluppatori, creativi e utenti esperti che lavorano con modelli differenti e desiderano integrarli in un ambiente comune, anziché alternare continuamente applicazioni e schede del browser.

L’idea non consiste soltanto nell’aggiungere un assistente alla scrivania: il sistema vuole comprendere il contesto delle attività svolte sul dispositivo e renderlo utilizzabile tra strumenti diversi. A presentarlo è Kirt McMaster, imprenditore già coinvolto in precedenti iniziative software. La proposta è ambiziosa, ma si rivolge a una fascia precisa del mercato, non a chi cerca un desktop essenziale.

Un desktop Linux costruito intorno all’AI

Il cuore di Kora è l’integrazione a livello di sistema. Secondo la presentazione, il software potrà collegare il contesto raccolto durante l’interazione con diversi servizi, consentendo di passare da un modello OpenAI a strumenti Anthropic e, quando opportuno, a modelli eseguiti sul computer. Un progetto potrebbe così proseguire senza trasferire manualmente le informazioni tra ambienti separati.

La piattaforma è un sistema operativo autonomo, basato sul kernel Linux. L’azienda dichiara il supporto ai processori x86-64 e ai PC Snapdragon, grazie a una collaborazione con Qualcomm. Sono previste soluzioni di compatibilità per le applicazioni Windows, oltre a programmi nativi per contatti, calendario e posta elettronica. Un kit di sviluppo dovrebbe permettere a terzi di realizzare software dedicato.

Un elemento distintivo è il cosiddetto neural file system: i contenuti vengono indicizzati in base al significato. La ricerca può quindi partire da ciò che l’utente ricorda di un documento, senza conoscerne il nome esatto o la cartella. Il reperimento dei dati assume così una forma conversazionale, vicina a una richiesta formulata a un agente.

Requisiti, gaming e incognite del progetto

Kora non punta a funzionare al meglio su qualsiasi computer. Il gruppo sta ottimizzando l’esperienza per configurazioni desktop con almeno 64 GB di RAM, orientandosi verso carichi impegnativi. Il progetto eredita inoltre parte dell’architettura GameOS, sviluppata dalla startup Playtron: la componente GameFrame dovrebbe permettere di avviare giochi per PC, se l’hardware è adeguato.

Il gruppo dirigente comprende, oltre a McMaster, Franck De Girolami e John Lagerling, con esperienze nei sistemi operativi mobili e nel software per il gaming. Queste competenze sono pertinenti, ma non cancellano le difficoltà di entrare in un mercato dominato da piattaforme consolidate.

Il debutto è previsto nel corso del 2027, perciò restano da verificare fluidità, compatibilità e qualità delle integrazioni nell’uso quotidiano, seguendo il progetto direttamente dal suo sito ufficiale.