Claude Fable e Mythos 5.2: Anthropic presenta i suoi due nuovi modelli

Anthropic punta a ridefinire le possibilità dell’Intelligenza Artificiale con il lancio di Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2, due modelli progettati per affrontare attività tecniche particolarmente complesse.

La novità più interessante riguarda la capacità di organizzare gruppi di agenti AI, assegnare loro incarichi e portare avanti progetti articolati con un intervento umano limitato. A dimostrazione di queste potenzialità, l’azienda ha presentato un esperimento nel quale il sistema è riuscito a realizzare un sistema operativo funzionante partendo da una cartella vuota.

L’annuncio, diffuso da Anthropic nelle scorse ore, mette in evidenza un cambiamento importante: l’AI non si limita più ad assistere chi programma, ma può assumere un ruolo attivo nell’intero processo di sviluppo.

Claude Fable 5.2 realizza un sistema operativo

L’esperimento più significativo ha coinvolto Claude Fable 5.2, incaricato da un ingegnere di Anthropic di progettare un sistema operativo prototipale.

Il modello ha assunto il coordinamento di oltre mille agenti AI, affidando loro attività di scrittura, verifica e revisione del codice. Il risultato è stato ottenuto attraverso un lavoro continuativo di otto giorni, durante i quali i diversi agenti hanno collaborato per costruire un prodotto capace di avviarsi su un computer portatile.

Il progetto comprende un kernel, responsabile delle operazioni fondamentali della macchina, oltre ai driver per disco, tastiera e rete. Sono presenti anche la gestione permanente dei file, un‘interfaccia a finestre, una schermata di accesso e un programma di installazione. L’integrazione di funzionalità Claude completa il prototipo.

Il valore dell’esperimento non risiede soltanto nel risultato tecnico. La caratteristica interessante è il metodo di lavoro: Fable interpreta indicazioni generali, individua le attività necessarie e distribuisce il carico tra agenti specializzati. Secondo Anthropic, questa capacità di pianificazione e autocorrezione permette di affrontare incarichi che richiedono continuità, coordinamento e valutazione dei risultati. La documentazione aziendale descrive inoltre progressi nei test di programmazione e ragionamento, con prestazioni superiori rispetto al modello precedente in diverse valutazioni.

Mythos 5.2 punta sulla sicurezza informatica

Claude Mythos 5.2 condivide la base tecnologica di Fable, ma segue una strategia di distribuzione differente.

La sua specializzazione riguarda soprattutto la sicurezza informatica, con capacità potenziate nell’individuazione delle vulnerabilità, nella riproduzione dei problemi e nella ricerca delle relative correzioni. Anthropic riserva l’accesso a organizzazioni sottoposte a una procedura di verifica, mentre Fable integra protezioni più stringenti contro gli utilizzi impropri in ambito informatico e biologico.

Sul piano commerciale, i modelli introducono anche una maggiore efficienza: la generazione delle risposte può raggiungere velocità superiori del 30% e i costi API risultano ridotti rispetto alla generazione precedente. Fable è accessibile attraverso i piani Claude e le API, oltre che tramite le principali piattaforme cloud.

La distinzione tra i due prodotti evidenzia una scelta strategica di Anthropic: rendere disponibili strumenti potenti senza ignorare le responsabilità legate al loro impiego. La sfida futura non sarà soltanto aumentare l’autonomia dei sistemi, ma stabilire quanto controllo umano mantenere quando le macchine iniziano a gestire progetti sempre più estesi. È proprio su questo equilibrio che si misurerà la maturità della prossima generazione di AI.