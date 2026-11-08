Spymark, il lato oscuro delle filigrane AI che minaccia la privacy

I contenuti digitali possono nascondere informazioni che sfuggono completamente all’attenzione di chi li crea, li condivide o li scarica. È proprio su questo aspetto che si concentra il dibattito sugli spymark, una tecnologia che potrebbe trasformare i sistemi di identificazione dei contenuti in strumenti di tracciamento degli utenti.

La questione è particolarmente delicata perché coinvolge la riservatezza delle comunicazioni, il controllo dei dati personali e la possibilità di ricostruire la circolazione dei file. A sollevare il problema è Brandon Thomas, fondatore di ArtCraft, società attiva nello sviluppo di software per la modifica di immagini e video basati sull’Intelligenza Artificiale. La sua riflessione invita a distinguere due tecnologie apparentemente simili, ma con implicazioni molto diverse.

Cosa sono gli spymark e come funzionano

Il termine spymark nasce dall’unione delle parole inglesi «spy» e «mark» e identifica segnali nascosti inseriti nei contenuti digitali o fisici per renderne possibile il tracciamento senza che l’interessato ne sia consapevole.

La distinzione rispetto alle filigrane tradizionali è sostanziale: queste ultime servono generalmente a dimostrare la proprietà di un’opera, segnalarne l’autenticità o proteggerne il copyright. I nuovi contrassegni, invece, possono incorporare identificativi associati a singoli utenti, rendendo potenzialmente riconoscibile la provenienza di un contenuto.

Un esempio citato nel dibattito è SynthID, sviluppato da Google DeepMind per inserire segnali non immediatamente percepibili nei contenuti prodotti artificialmente. Il sistema è progettato per riconoscere materiale generato mediante AI e utilizza marcatori che resistono a diverse trasformazioni. La tecnologia, quindi, pone una questione che va oltre il semplice riconoscimento dell’origine di un’immagine: occorre capire quali informazioni vengano associate al contrassegno e chi possa eventualmente accedervi.

Secondo la ricostruzione pubblicata da GIGAZINE, alcuni sistemi potrebbero incorporare identificativi collegati a database contenenti informazioni personali. Nel caso delle immagini, i segnali possono essere inseriti attraverso modifiche impercettibili nella rappresentazione delle frequenze. Il risultato appare sostanzialmente identico all’originale, ma conserva informazioni utilizzabili per identificarne il percorso.

Privacy, anonimato e rischi per gli utenti

Il problema principale riguarda la scarsa trasparenza di questi meccanismi. I metadati convenzionali, come quelli EXIF delle fotografie, possono essere consultati e modificati attraverso strumenti disponibili agli utenti. Gli spymark, invece, possono rimanere incorporati nel contenuto anche dopo interventi sul file, rendendo meno efficace il controllo esercitato da chi lo condivide.

Le conseguenze potenziali interessano soprattutto giornalisti, informatori e persone che necessitano di proteggere la propria identità. Se un contenuto conserva un identificativo riconducibile alla sua origine, la condivisione potrebbe diventare un elemento utile per ricostruire relazioni, abitudini e reti di contatti. La riservatezza non dipenderebbe più soltanto dalle informazioni dichiarate pubblicamente, ma anche da segnali tecnici che accompagnano involontariamente i materiali.

Thomas sostiene che sia necessario riconoscere la natura di questi strumenti, evitando di considerarli automaticamente innocui sistemi di autenticazione. La questione, tuttavia, richiede anche verifiche indipendenti sulle modalità concrete di implementazione, sulle informazioni effettivamente codificate e sulle garanzie offerte agli interessati.

La sfida per il settore tecnologico sarà trovare un equilibrio credibile tra autenticità dei contenuti, responsabilità delle piattaforme e libertà individuale. Senza trasparenza e possibilità di controllo, anche una tecnologia nata per aumentare la fiducia nell’ambiente digitale rischia di compromettere proprio quella fiducia.