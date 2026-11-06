OpenAI lancia GPT-6 Cyber: scoperte centinaia di falle in Linux

La cybersecurity entra in una fase in cui l’Intelligenza Artificiale non si limita ad assistere gli analisti, ma contribuisce alla ricerca e alla verifica delle vulnerabilità.

OpenAI ha presentato GPT-6 Cyber, un modello progettato per individuare difetti nei software, verificare se siano sfruttabili e supportare la preparazione delle correzioni.

L’annuncio segue l’impiego interno del sistema su progetti open source e infrastrutture importanti per la sicurezza digitale. L’azienda lo descrive come il proprio modello più avanzato in questo ambito, ma sottolinea anche la necessità di limitarne l’utilizzo a contesti autorizzati. La novità riguarda quindi sia le capacità tecniche sia le misure pensate per ridurre il rischio di abuso.

GPT-6 Cyber, prestazioni e vulnerabilità individuate

OpenAI descrive GPT-6 Cyber come un sistema capace di analizzare codice, riconoscere punti deboli e verificarne il possibile sfruttamento.

Nei test aziendali ha ottenuto il 48,5% su ExploitGym, contro il 32,1% del predecessore GPT-5.6 Cyber, con un miglioramento relativo del 51%. Su RemoteExploitBench, prova condotta in ambienti controllati, ha completato il 95% delle attività di sviluppo di exploit.

L’azienda riferisce risultati anche su progetti open source. Nel kernel Linux il modello ha riprodotto 1.724 vulnerabilità e sviluppato exploit funzionanti per 948. In Firefox ha individuato 81 falle inedite classificate ad alta gravità da Mozilla e rivalutato altri 30 problemi già noti. Mozilla ha distribuito correzioni per molte delle vulnerabilità comunicate. Il sistema ha inoltre contribuito alla preparazione di patch e test riproducibili.

OpenAI ha classificato le sue capacità come Critical nel Preparedness Framework. I risultati derivano da prove specifiche e non garantiscono un rilevamento completo in ogni ambiente.

Accesso limitato e nuove protezioni contro gli abusi

L’accesso iniziale è riservato a clienti selezionati di Daybreak Red, tramite API e Codex. Il programma si rivolge a organizzazioni impegnate nella sicurezza autorizzata. OpenAI prevede di ampliare gradualmente la disponibilità; GPT-5.6 Cyber è intanto accessibile a tutti i clienti del programma. L’azienda estende inoltre l’accesso alpha a Daybreak Blue, basato su GPT-6 Astra, ad altre organizzazioni e ricercatori indipendenti.

La prudenza dipende dalla natura a doppio uso della tecnologia: le competenze utili a verificare una falla possono facilitare attività offensive. OpenAI dichiara di aver rafforzato i controlli per verificare il rispetto dell’ambito autorizzato, riconoscere richieste sospette e limitare l’assistenza pericolosa per infrastrutture critiche. Le misure comprendono monitoraggio degli abusi, restrizioni sugli accessi e ambienti isolati con supervisione umana.

Nei test di allineamento dell’azienda, il modello è rimasto entro i limiti assegnati nel 99,93% dei casi senza istruzioni di sicurezza aggiuntive e nel 100% con tali indicazioni. Sono risultati legati a uno specifico protocollo, non una garanzia assoluta. Reuters conferma che il lancio è limitato a clienti verificati.

La novità mette alla prova la capacità del settore di trasformare la potenza dell’AI in protezione concreta. La qualità della difesa dipenderà anche da verifiche indipendenti e dalla collaborazione tra sviluppatori e ricercatori.