Brave sotto accusa: il New York Times contesta scraping AI dei contenuti

Il rapporto tra editori tradizionali e Intelligenza Artificiale torna al centro di una controversia legale che coinvolge direttamente Brave Software, l’azienda che sviluppa l’omonimo browser orientato alla privacy.

A contestarne le pratiche è il New York Times, che accusa la società di utilizzare materiale giornalistico protetto senza autorizzazione, mettendolo anche a disposizione di operatori tecnologici esterni. La vicenda apre un nuovo fronte nel dibattito sulla legittimità dello scraping, sulla remunerazione degli autori e sui confini dello sfruttamento commerciale delle informazioni pubblicate online. Non si tratta soltanto di una disputa tra imprese, ma di un confronto destinato a interessare l’intero settore dell’informazione digitale.

Le accuse del New York Times contro Brave

La controversia è stata formalizzata presso un tribunale federale di Manhattan. Parallelamente, New York Daily News, Chicago Tribune e Orlando Sentinel hanno promosso un’altra azione legale contro la stessa società. Le pubblicazioni sostengono che Brave abbia raccolto articoli attraverso sistemi automatizzati, costruendo un indice di contenuti utilizzato anche per alimentare servizi basati sull’AI.

Secondo le contestazioni, l’azienda avrebbe commercializzato l’accesso a questo archivio attraverso strumenti destinati agli sviluppatori di tecnologie generative. Tra i soggetti indicati nelle accuse figurano Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI e Cohere. Gli editori ritengono che la distribuzione del materiale abbia prodotto un vantaggio economico senza riconoscere compensi ai titolari dei diritti.

Un elemento particolarmente delicato riguarda Brave Search API, attraverso cui soggetti esterni possono interrogare l’indice dell’azienda. Le contestazioni coinvolgono anche Ask Brave, il servizio che genera risposte alle domande degli utenti utilizzando informazioni reperite online.

Il New York Times sostiene inoltre che il browser favorisca l’accesso a pubblicazioni protette da abbonamento attraverso una funzione dedicata al superamento dei paywall. La contestazione comprende anche il trattamento della pubblicità presente sui siti editoriali, con l’accusa che Brave sostituisca gli annunci dei publisher con i propri.

Copyright, paywall e responsabilità delle piattaforme

La questione giuridica riguarda soprattutto il confine tra indicizzazione dei contenuti e riproduzione non autorizzata.

I motori di ricerca utilizzano da tempo sistemi automatici per individuare e organizzare le pagine disponibili sul Web. Tuttavia, secondo gli editori, l’impiego di questo materiale per alimentare risposte generate dai modelli linguistici e servizi commerciali introduce un problema differente rispetto alla semplice consultazione delle pagine.

La posizione dei querelanti è che Brave non si limiti a rendere reperibili le notizie, ma contribuisca alla loro distribuzione attraverso prodotti che possono ridurre la necessità di visitare le pubblicazioni originali. Questo modello, sostengono, rischia di compromettere gli equilibri economici dell’editoria digitale, già fortemente dipendente dagli abbonamenti e dalla raccolta pubblicitaria.

Al momento della pubblicazione, Brave non aveva ancora fornito una risposta ufficiale alle richieste di commento di The Verge. Perplexity, invece, ha criticato pubblicamente l’iniziativa giudiziaria. Le accuse contenute nelle denunce dovranno comunque essere esaminate nell’ambito del procedimento e non possono essere considerate violazioni già accertate.

La vicenda evidenzia una questione destinata a influenzare il futuro dell’informazione: chi controlla il valore economico dei contenuti quando questi diventano materia prima per servizi digitali sempre più autonomi? La risposta non interesserà soltanto le aziende coinvolte, ma contribuirà a definire il rapporto tra innovazione tecnologica, proprietà intellettuale e sostenibilità del giornalismo professionale.