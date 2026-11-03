Subvocal vuole eliminare tastiera e voce: parlare al computer senza emettere alcun suono

Gli occhiali intelligenti stanno cercando una nuova modalità per rendere più naturale il rapporto tra persone e strumenti digitali.

Una startup di San Francisco, ovvero Subvocal, propone un dispositivo che punta a trasformare le parole articolate senza emettere suoni in testo utilizzabile da computer e applicazioni.

L’idea interessa soprattutto gli ambienti professionali, dove digitare può interrompere un’attività e parlare ad alta voce non è sempre opportuno. Il progetto combina sensori indossabili e Intelligenza Artificiale, ma solleva interrogativi che vanno oltre la praticità. Per capire quale spazio possa trovare questa soluzione, occorre distinguere le promesse dell’azienda dalle verifiche ancora necessarie sul piano tecnico e sociale.

Come funzionano gli occhiali sviluppati da Subvocal

La tecnologia si basa sull’emissione di onde radio a bassa potenza, che interagiscono con i muscoli facciali e producono segnali interpretabili dal sistema.

Quando l’utilizzatore muove le labbra per pronunciare mentalmente una frase, i sensori rilevano le variazioni associate all’articolazione. L’AI converte quindi queste informazioni in testo, senza richiedere una registrazione vocale tradizionale.

Secondo Aarush Yadav, fondatore dell’azienda insieme ad Arnav Kumar, il dispositivo può raggiungere una velocità di elaborazione dichiarata di 200 parole al minuto. Questo permetterebbe di preparare messaggi, email e istruzioni destinate agli assistenti digitali senza utilizzare una tastiera. La società immagina anche conversazioni silenziose tra persone che indossano lo stesso dispositivo, una possibilità che potrebbe interessare particolarmente gli uffici condivisi.

L’iniziativa è nata nel febbraio 2026 e ha ottenuto finanziamenti per 1,3 milioni di dollari. La società ha inoltre avviato i preordini al prezzo di 699 dollari, con consegne stimate per marzo 2027. Si tratta tuttavia di un prodotto ancora in evoluzione: Yadav ha precisato che il prototipo mostrato pubblicamente non rappresenta ancora il design definitivo e che il gruppo continua a lavorare sulle prestazioni.

La prospettiva commerciale è legata soprattutto agli utenti che impartiscono frequentemente istruzioni a strumenti digitali. Programmatori, giornalisti e professionisti potrebbero trovare interessante un’interfaccia che non richiede di interrompere le proprie attività per interagire con un computer.

Privacy e dubbi scientifici sulla nuova tecnologia

L’accoglienza del progetto è stata contrastante. Alcuni utenti hanno apprezzato la possibilità di comunicare senza disturbare chi si trova nelle vicinanze, mentre altri hanno osservato che muovere continuamente le labbra davanti a uno schermo potrebbe risultare socialmente imbarazzante. La questione, quindi, non riguarda soltanto l’efficienza dell’interazione, ma anche il modo in cui questa abitudine verrebbe percepita nella vita quotidiana. Le perplessità più importanti arrivano però dal mondo scientifico.

Rafael Yuste, neuroscienziato della Columbia University e direttore del suo NeuroTechnology Center, ha definito interessante l’approccio, invitando tuttavia alla prudenza. Secondo il ricercatore, mancano ancora dati pubblici sull’accuratezza del sistema e confronti indipendenti sufficienti per valutarne l’effettiva affidabilità.

Un ulteriore aspetto riguarda la protezione dei dati fisiologici. Anche se il dispositivo non interpreta direttamente l’attività cerebrale, raccoglie informazioni legate ai movimenti muscolari. Yuste sottolinea che la gestione e l’eventuale condivisione di questi segnali con aziende o istituzioni potrebbero aprire questioni delicate sul controllo delle informazioni personali.

Esiste inoltre una dimensione cognitiva da considerare. La scrittura e l’articolazione verbale non servono esclusivamente a trasmettere informazioni: contribuiscono anche a organizzare i ragionamenti, selezionare le idee e sviluppare un pensiero coerente. Delegare sistematicamente queste attività a un’interfaccia tecnologica potrebbe modificare alcune abitudini intellettuali, con conseguenze che richiedono ulteriori approfondimenti.