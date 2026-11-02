OpenAI compra i chip AI di Google: NVIDIA perde il suo monopolio?

OpenAI si prepara a modificare la propria strategia infrastrutturale, guardando ai processori sviluppati da Google per sostenere la crescita dei suoi servizi.

La società che ha creato ChatGPT, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa internazionale, intende acquistare Tensor Processing Unit (TPU), acceleratori progettati per gestire operazioni di calcolo legate all’Intelligenza Artificiale. La decisione rappresenta un passaggio interessante nei rapporti tra aziende che competono direttamente nello sviluppo di modelli generativi.

NVIDIA rimane un fornitore centrale, ma la possibilità di utilizzare hardware alternativo potrebbe cambiare gli equilibri commerciali nel settore dei semiconduttori e dell’elaborazione avanzata.

La notizia riportata da TechRadar, non svela ancora dettagli economici, quantità dei processori richiesti o tempistiche precise delle consegne. Non è quindi possibile stabilire l’entità dell’operazione né quanto spazio occuperanno effettivamente i componenti Google nell’infrastruttura di OpenAI.

Perché Google può diventare un nuovo fornitore strategico

Le TPU sono processori progettati specificamente per accelerare i calcoli necessari all’esecuzione e all’addestramento dei modelli AI. A differenza delle GPU NVIDIA, che rappresentano una soluzione ampiamente adottata nell’industria, questi acceleratori fanno parte di un ecosistema hardware e software sviluppato direttamente da Google.

L’interesse di OpenAI non nasce improvvisamente. L’azienda aveva già iniziato a utilizzare le TPU attraverso il noleggio di capacità computazionale su Google Cloud, ampliando progressivamente i rapporti con un concorrente diretto nel mercato dell’AI. L’eventuale acquisto di processori rappresenterebbe un’evoluzione commerciale importante, perché consentirebbe di ampliare le possibilità di accesso alle risorse hardware.

La strategia si inserisce inoltre in un programma di sviluppo interno. OpenAI ha annunciato una collaborazione con Broadcom per realizzare un proprio chip specializzato, con l’obiettivo di iniziarne l’impiego prima del 2027. L’iniziativa dimostra che l’azienda non intende limitarsi all’acquisto di componenti già disponibili, ma vuole partecipare direttamente alla progettazione dell’hardware necessario ai propri modelli.

Anche Google ha interesse a rafforzare questa attività commerciale. La società madre Alphabet sta infatti cercando di trasformare le proprie tecnologie proprietarie in una fonte di ricavi, offrendo gli acceleratori anche a clienti esterni. La domanda proveniente da aziende che sviluppano modelli avanzati può rappresentare un’opportunità significativa per ampliare questo mercato.

NVIDIA rischia davvero di perdere la propria posizione?

L’apertura verso Google non significa necessariamente un abbandono delle GPU NVIDIA. Quest’ultima continua a essere un partner fondamentale per OpenAI e dispone di un ecosistema software consolidato, particolarmente importante per gli sviluppatori che lavorano con infrastrutture di calcolo complesse.

Un ostacolo da considerare riguarda proprio la compatibilità tecnologica. Passare da un’architettura all’altra richiede adattamenti del software, ottimizzazione dei modelli e verifiche sulle prestazioni effettive. La convenienza economica dipenderà quindi non soltanto dal prezzo dei processori, ma anche dalle risorse necessarie per integrarli.

La vicenda evidenzia un cambiamento nella competizione tecnologica: il vantaggio non dipenderà esclusivamente dalla potenza dei singoli chip, ma dalla capacità di costruire infrastrutture flessibili, efficienti e sostenibili. Per Google si apre una possibilità commerciale importante, mentre OpenAI può rafforzare il proprio potere negoziale nei confronti dei fornitori.