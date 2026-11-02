Claude cambia le regole: stop alle imitazioni dei videogiochi famosi

Anthropic ha modificato le indicazioni che regolano il comportamento di Claude nella creazione di videogiochi, introducendo un limite alle richieste che puntano a riprodurre opere già esistenti.

La scelta riguarda un ambito in cui gli strumenti di Intelligenza Artificiale generativa hanno reso più semplice realizzare prototipi giocabili ispirati a titoli famosi, ma hanno anche riacceso il dibattito sulla proprietà intellettuale. La modifica non equivale a un divieto generale di sviluppare giochi con l’assistente: il confine tracciato dall’azienda riguarda la replica di un’opera specifica, mentre rimane possibile utilizzare il chatbot per attività creative indipendenti. La distinzione è centrale per comprendere la nuova politica e le sue possibili conseguenze per sviluppatori e appassionati.

Le nuove istruzioni, individuate inizialmente da un utente su X e confermate da Addy Osmani, membro dello staff tecnico di Anthropic, chiedono a Claude di non realizzare copie di videogiochi identificabili, neppure quando la richiesta prevede di cambiarne il nome o di presentarli come progetti originali. L’obiettivo dichiarato è impedire che il chatbot venga impiegato per violare diritti di proprietà intellettuale.

Sì allo sviluppo di giochi, ma non copie di titoli già sul mercato

Osmani ha precisato che gli utenti possono continuare a sviluppare giochi originali, titoli appartenenti a un genere e progetti costruiti utilizzando concept, grafica e risorse di propria creazione. Non viene quindi bloccata la programmazione videoludica assistita, ma viene delimitato il tipo di risultato che il modello dovrebbe contribuire a produrre. Anthropic ha inoltre spiegato di voler continuare a perfezionare questo equilibrio, segnalando che le istruzioni potranno essere ulteriormente adattate.

La decisione arriva mentre si diffondono progetti amatoriali che ricostruiscono videogiochi commerciali con l’aiuto dell’AI. Engadget cita, tra gli esempi recenti, versioni realizzate dai fan di Halo: Combat Evolved, Call of Duty: Modern Warfare 2 e Grand Theft Auto V, rese accessibili attraverso browser. Questi esperimenti mostrano quanto sia diventato più semplice trasformare codice e risorse analizzate in esperienze interattive, ma non risolvono automaticamente le questioni relative alle autorizzazioni e all’utilizzo di contenuti protetti.

Proprietà intellettuale e rischi per gli sviluppatori

Il tema si inserisce in un contesto più ampio di controversie sui materiali protetti utilizzati o riprodotti dai sistemi generativi. Engadget ricorda che Anthropic ha raggiunto un accordo da 1,5 miliardi di dollari in una causa collettiva intentata da autori che contestavano l’impiego di opere coperte da copyright nell’addestramento dei modelli. Più recentemente, anche gli eredi di Elvis Presley hanno avviato un’azione legale contro la società.

È importante distinguere questi precedenti dalla nuova limitazione: riguardano contestazioni differenti e non dimostrano, da soli, che ogni ricostruzione videoludica costituisca una violazione. La tutela dipende dai contenuti effettivamente riprodotti, dalle circostanze e dalle norme applicabili. Per gli sviluppatori, la linea più solida consiste nel partire da ambientazioni, personaggi, risorse grafiche e codice propri, evitando di presentare una copia sostanziale come semplice omaggio o variazione estetica.